Plafond di 3milioni dalla Cassa di Ravenna a sostegno degli agricoltori per danni da maltempo

La Cassa di Ravenna Spa, per sostenere le famiglie, gli agricoltori, gli imprenditori agricoli, colpiti e penalizzati dall’improvvisa ondata di maltempo registrata con basse temperature e gelate su alcuni territori della Regione Emilia Romagna nei giorni scorsi, ha messo a disposizione un plafond di tre milioni di euro per finanziamenti agevolati atti a fronteggiare le prime ed immediate esigenze dei danni causati dalle intemperie, soprattutto alle colture dell’ortofrutta.

Tali finanziamenti, a condizioni e tassi particolarmente vantaggiosi e senza costi di istruttoria, sono riservati a tutti coloro che attestino di aver subito danni in relazione alle calamità sopra indicate. I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di € 100.000,00 attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi; finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria.