Camera di Commercio Ravenna: sempre attivo il Portale nazionale dell’etichettatura

La rete degli Sportelli Etichettatura e Sicurezza Alimentare promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna offre alle imprese della regione un servizio di primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari destinati al commercio nazionale e comunitario e in materia di vendita in UE ed esportazione extra UE in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino. Il servizio è pienamente operativo, anche in questo difficile periodo per il Paese.

Lo strumento digitale è a disposizione delle imprese quale supporto per la creazione e l’aggiornamento dell’etichetta alimentare, in una fase in cui la legislazione nazionale ed europea sulla sicurezza dei prodotti è stata arricchita da contributi di difficile comprensione per i non addetti ai lavori che devono però adeguarsi.

Il portale nasce dall’esperienza maturata attraverso lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, un servizio di primo orientamento nato nel 2009. Nel portale ci sono esempi di etichette di prodotti italiani del territorio, normativa in materia di sicurezza ed etichettatura alimentare e numerose FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza.

Nuove norme, europee e nazionali, in materia hanno creato un quadro giuridico che comporta adeguamenti delle imprese che devono garantire la correttezza delle informazioni contenute in etichetta, per evitare possibili ripercussioni in tema di responsabilità e di sanzioni amministrative.

Da qui si comprende l’utilità del portale, accessibile a tutti, compresi i consumatori che vogliono essere informati nell’acquisto e consultare il materiale disponibile e le FAQ.

Il servizio si rivolge alle imprese di tutta la filiera del settore agroalimentare (produzione, trasformazione e commercializzazione) per rispondere a quesiti in materia di: sicurezza alimentare, etichettatura (studio contenuti inseriti in etichetta e nutrizionale), etichettatura ambientale (informazioni sull’imballaggio), vendita in UE ed esportazione extra UE prodotti alimentari.

Per usufruire del servizio è necessario registrarsi e compilare il modulo di richiesta accedendo al portale: www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/ dove sono a disposizione delle imprese contenuti personalizzati come schede di prodotti tipici o rappresentativi.

Il progetto è realizzato da Camera di commercio di Torino e Laboratorio Chimico, con la collaborazione di Unioncamere Nazionale e 30 enti camerali tra cui Unioncamere Emilia-Romagna.

Per maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo e-mail: etichettatura@rer.camcom.it

Il servizio rientra nelle attività di Enterprise Europe Network, che è la più grande rete a supporto delle Piccole e Medie Imprese, creata nel 2008 dalla Commissione Europea al fine di accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle imprese e la loro dimensione internazionale.