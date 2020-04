Faenza, la Mostra dell’Agricoltura e il Momevi restano fermi un anno e danno appuntamento al 2021

La Mostra Agricoltura Faenza e MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura) danno appuntamento al 2021. A comunicarlo è la Fiera di Faenza organizzatrice del doppio evento – in un primo tempo posticipato al 24-26 aprile 2020 – la quale preso atto dell’attuale situazione di incertezza generale a causa del Covid-19, di comune accordo con gli espositori ha deciso di annullare la manifestazione. I vertici della fiera hanno inviato questa comunicazione a tutti gli espositori: “a seguito della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte del 1 aprile, dove ha annunciato la firma del Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e in totale assenza di indicazioni su tempi e modalità per la ripresa delle manifestazioni fieristiche ci vediamo purtroppo costretti ad annullare lo svolgimento di Momevi e Mostra Agricoltura Faenza 2020 che era stati riprogrammate dal 24 al 26 aprile”. Il doppio evento fieristico specializzato su macchinari e attrezzature, vivaismo, servizi e tecnologie per vigneto, frutteto, campi, magazzino e cantina, dà così appuntamento al 2021.