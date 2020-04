Collaudata la fibra ottica a Sant’Antonio, Savarna e Conventello

“Abbiamo da poco concluso con successo i lavori di posa e collaudo della fibra ottica a Sant’Antonio, Savarna e Conventello” comunicano dalla società Spadhausen Internet Provider. – “Ci impegniamo a non lasciare indietro nessuno, e facciamo ogni sforzo per raggiungere sempre più centri abitati con la nostra rete in fibra ottica, grazie anche alla strategica lungimiranza del Comune di Ravenna”.

“In questo momento storico così delicato è diventato ancora più evidente quanto sia importante avere una connessione internet a banda ultralarga, stabile e veloce, per lavorare, studiare e mantenersi in contatto con il resto del mondo, dalla comodità della propria casa – proseguono dalla Spadhausen, assicurando di rimane operativi sul territorio anche in queste settimane di emergenza coronavirus.

“Da oggi è quindi possibile richiedere l’allacciamento di una linea in fibra ottica, modello FTTH, fino a 300Mbit di velocità. Per un mese in promozione a partire da oggi, è disponibile il profilo FIBRA 30, per i già utenti con profilo WDSL ECONOMY. – concludono – Nelle aree limitrofe è sempre disponibile la linea WDSL.