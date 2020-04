L’appello da Terra Di Brisighella: “Sosteniamo i produttori locali comprando prodotti a km zero”

La cooperativa CAB di Brisighella lancia un appello ai cittadini affinché sostengano le attività economiche del territorio duramente colpite dalle conseguenze delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. «Purtroppo – spiega Sergio Spada, presidente CAB – le varie ordinanze rischiano di avere effetti devastanti sul nostro territorio, unendoci all’appello di molti Sindaci della Romagna invitiamo i cittadini ad aiutare la nostra economia comprando prodotti locali a km zero. Terra Di Brisighella è parte attiva del circuito di Campagna Amica di Coldiretti che garantisce prodotto italiano al 100%. Mai come in questo momento scegliere di comprare dai produttori locali è necessario e vitale, un piccolo gesto può fare davvero la differenza. Scegliere di sostenere attività come la nostra significa sostenere una filiera del nostro territorio, sostenere centinaia di produttori locali che presidiano il territorio contribuendo in maniera determinante alla prevenzione del dissesto idrogeologico».

Chiusi i punti vendita ma attiva la consegna a domicilio

«Nonostante la particolarità di questo momento – prosegue Spada – siamo in grado di garantire la consegna di oli, vini, formaggi pecorini, salumi di mora romagnola, sottoli, confetture, mieli, pasta, riso e tante altre prelibatezze artigianali». La cooperativa brisighellese, come tante altre attività, ha infatti deciso di chiudere i propri punti vendita al pubblico per tutelare prima di tutto la salute dei lavoratori e quella dei clienti e dei suoi collaboratori continuando però ad offrire i prodotti d’eccellenza tramite la consegna a domicilio. Il cliente così ordina ciò che desidera ed il prodotto arriva direttamente al proprio domicilio senza che debba uscire di casa.

Una nuova immagine

Nonostante il momento storico attuale, la cooperativa continua ad investire in attività di marketing e comunicazione presentando una nuova immagine coordinata, frutto di un progetto di rebrandingavviato lo scorso anno che ha portato alla nascita del nuovo logo del brand Terra di Brisighella, del sito istituzionale www.terradibrisighella.it e che vedrà nei prossimi mesi il rinnovamento di tutta la gamma prodotti. Il nuovo sito web racconta Terra di Brisighella e all’interno del suo e-Commerce sono presenti tantissimi prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Inoltre, grazie alla partnership con l’azienda Combitras S.r.l., da oggi tutti gli ordini beneficeranno della spedizione gratuita. «Nei prossimi giorni – conclude Spada – partiranno una serie di promozioni e, per restare vicini alle persone e intrattenerle mentre sono a casa, pubblicheremo diverse nuove rubriche sui canali web di Terra di Brisighella con esperti live, ricette, curiosità e tanto altro».