Ravenna e non solo: il cibo delle osterie, delle botteghe e dei contadini amici di Slow Food portati a casa

Con Slow Food è partito il progetto di una app che consiglia gli indirizzi dei ristoranti (che organizzano consegne a domicilio) e dei produttori della rete Slow Food di tutta Italia. “Questo database sarà preziosissimo per aiutare a sostenere il mondo Slow Food di osti, negozi e produttori. Pertanto si è chiesto a tutte le condotte italiane di aggiungere gli indirizzi, in particolare di piccoli produttori, che sono sul loro territorio e avranno bisogno della rete Slow Food per superare questa grande crisi. Quindi continua il tour della resilienza, con le Condotte e Comunità Slow Food, i Mercati della Terra, i cuochi dell’Alleanza, la rete SFYN, che si stanno adoperando, chi in un modo chi in un altro, per dare respiro ai produttori di piccola scala. Perchè se l’Italia è in quarantena, non lo è la natura che continua a seguire i suoi ritmi, non lo sono i campi che seguono le stagioni e, soprattutto, non lo sono gli animali che nonostante tutto continuano a nutrirsi, a produrre latte…” si legge in una nota di Slow Food.

Anche le Condotte di Ravenna e di Godo e Bassa Romagna si sono attivate in questo senso proponendo una selezione di aziende per sostenere l’agricoltura e il prodotto del territorio, prediligere la stagionalità ed evitare gli sprechi. Una proposta completa di locali amici di Slow Food: ristoranti, pizzerie, piadinerie, negozi, aziende agricole ecc. Una esperienza che Slow Food vuole sviluppare nel futuro, una chiave di lettura per volgere al positivo anche una situazione pessima come quella che tutti stiamo affrontando.

Di seguito l’elenco delle attività che hanno aderito alla nostra iniziativa. Al momento della prenotazione, dove viene applicato lo sconto per i soci Slow Food, è necessario confermare che si è soci e presentare la tessera associativa al momento della consegna

RISTORANTI E PIZZERIE

Figo e Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle – Ravenna – Cucina romagnola, pizza, burger, sushi / Tutte le sere e la domenica a pranzo consegna anche fuori Ravenna e zona mare / Prenotazioni: 338 3245201 oppure 0544 215206 / facebook: marianilifestyleravenna / Soci Slow Food: sconto 15%

Cucina del Condominio – Ravenna – Cucina romagnola / Da martedì a sabato fino alle 21, domenica solo a pranzo consegna a Ravenna città e dintorni / Prenotazioni: 327 6803847 / facebook: cucinadelcondominio / Soci Slow Food: sconto 10%

Ristorante Pizzeria Molinetto – Punta Marina – Proposta saltuaria di pranzi e cene dedicati / Consegna a Ravenna e dintorni / Prenotazioni: 338 6961566 / consulta il sito www.ristorantemolinetto.it

Akàmi – Ravenna – Cucina giapponese e cocktail / Consegna a Ravenna comune e lidi, Cervia, Lugo, Faenza, Forlì, Cesena / Prenotazioni: solo on line http://www.akamigusto.it/ordini-on-line-di-akami / info: 388 1006909

Il Portolano – Ravenna – Cucina di pesce / Dal giovedì al sabato per cena e la domenica a pranzo consegna a Ravenna e dintorni / Prenotazioni: 0544 217659 / facebook: ilportolanotrattoria / Soci Slow Food: sconto 10%

Centopizze – Punta Marina – Pizzeria e specialità napoletane, pizza senza glutine / Pranzo e cena consegna a Ravenna città e dintorni / Prenotazioni: 366 8607089

GASTRONOMIA

RaVegan – Ravenna – Prodotti vegani e biologici / Consegna a Ravenna città e dintorni / Prenotazioni: 328 9244895

Piadina Luna – Ravenna – Piadineria / Consegna a Ravenna e dintorni / Prenotazioni: 392 2173658 / facebook: piadina luna / Soci Slow Food: sconto 10%

Miccoli Enogastronomia – Ravenna – Formaggi e salumi / Consegna a Ravenna e dintorni / Prenotazioni: 0544 212273 (tutti i giorni prenotazione mattina consegna pomeriggio)

Ceccolini Bio – Ravenna – Panetteria, pasticceria, gastronomia sano e biologico al 100% / Consegna a Ravenna città e dintorni / Prenotazioni: 0544 217700 / Soci Slow Food: sconto 5%

Alpine – Ravenna – Vini e prodotti tipici e locali provenienti da piccole realtà italiane / Consegna a Ravenna e circondario / Prenotazioni: 335 5755122 / 0544 32594 / facebook: alpinebottegadelbuongusto / Soci Slow Food: sconto 10%

Raflò – Ravenna – Pasta fresca e gastronomia / Prenotazioni: 375 5768497 / facebook: raflo / instagram: raflosaporidicasa / Consegna a Ravenna e dintorni / Soci Slow Food: sconto 5%

Casa del Formaggio – Cervia – Gastronomia, formaggi, salumi, vini / Consegna solo su Cervia, Pinarella, Milano Marittima / Prenotazione: 392 8357024 / Soci Slow Food: sconto 10%

CARNE E PESCE

Pescheria Mario – Ravenna – Tutti i prodotti ittici in particolare il pescato locale / Consegna a Ravenna e dintorni compresa zona mare / Prenotazioni: 0544 38493 / facebook: pescheriamarioravenna / Soci Slow Food: sconto 10%

Macelleria Gabelli – Ravenna – Macelleria e gastronomia / Consegna a Ravenna città e dintorni / Prenotazioni: 0544 450834 / Soci Slow Food: sconto 5%

Allevamento Pelloni – Santerno – Polli, capponi, faraone, conigli e quaglie da carne, uova di gallina e di quaglia / Consegna a Ravenna e dintorni / Prenotazioni: 339 5404397 / Soci Slow Food: sconto 5%

DOLCIUMI E GELATI

Leonardi Dolciumi – Ravenna – Cioccolato, dolciumi, colombe, uova (vedi offerte su facebook) / Prenotazioni: 0544 37414 / facebook: leonardidolciumi1957 / Consegna a gratuita solo a Ravenna città – con corriere in tutta Italia e nel mondo / Soci Slow Food: sconto 10%

Sbrino Gelateria – Ravenna – Gelato 100% naturale / Consegna anche fuori Ravenna / Prenotazioni: 340 2540374 / Soci Slow Food: sconto 10%

ORTOFRUTTA E ALTRI PRODOTTI

Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica Ravenna – Ravenna – Prodotti ortofrutticoli / Consegna a Ravenna e dintorni / Prenotazioni: 347 8638450 / info facebook: campagnaamicaravenna

Villaggio del Fanciullo – Ponte Nuovo – Prodotti dell’orto e di stagione / Consegna a Ravenna città e dintorni / Prenotazioni 335 312910

Radisa Azienda Agricola Biologica – Santerno – Prodotti dell’orto e di stagione / Consegna a Ravenna città e dintorni / Prenotazioni: 338 3829583 / facebook: radisaaziendaagricolabiologica

Spada Azienda Agricola – Santerno – Succhi di frutta, confetture, passate di pomodoro, caramellati e sott’olio di alta qualità / Consegna a Ravenna e dintorni / Prenotazioni: 339 2039158 / Soci Slow Food: sconto 10% su ordini superiori a € 50,00

La Valle delle Albicocche – Bagnacavallo – Verdura e frutta bio di stagione di propria produzione, prodotti equosolidali, pasta fatta dalla Coop sociale “Casa Novella” che aiuta donne e bambini in difficoltà, pasta di Girolomoni e altro ancora / Consegna a Ravenna, Bagnacavallo, Lugo, Faenza, Imola / Ordinazioni solo on line vedi sito www.lavalledellealbicocche.it

Gruppo consegne Rio del Sol e Amici – Oriolo dei Fichi – Paniere dei produttori aderenti: Rio del Sol (confetture, succhi, melagrane e da maggio frutta fresca), La Sabbiona (pasta, olio, vini, sottoli, saba), Verde Arcobaleno (pasta e farine), il Buon Pastore (latticini ovini freschi e stagionati), Azienda Agricola, Ricciardelli (uova), Cà ad Là (salumi di mora romagnola), La Montanara Bio (pollame), Azienda Agricola Mamini (ortaggi e verdure) /

Consegna su tutta la provincia di Ravenna, da Cervia a Massa Lombarda / Prenotazioni collettive di tutte le aziende contattare solo 339 8088302 e non le singole aziende

VINO, BIRRA E NON SOLO

Vineria Fornace – Fornace Zarattini – Vini in bottiglia e sfusi, distillati, colombe artigianali Cova / Consegna anche fuori Ravenna / Prenotazioni: 331 5432126 (Fabio Magnani) / Soci Slow Food: consegna gratuita

Birrificio Valsenio – Casola Valsenio – Birre artigianali / Consegna in tutta la provincia di Ravenna compreso Cervia e fino a Massa Lombarda / Prenotazioni: 338 3145276 / contatti@birrificiovalsenio.it / facebook e instagram

Birrificio Claterna – Castel San Pietro – Birre artigianali / Consegna in province di Bologna, Cesena e di Ravenna con un ordine minimo di una cassa / Prenotazioni: 351 7220008 / info@claterna.com / Soci Slow Food: sconto 5%

Tenuta Casali – Mercato Saraceno – Produzione di vini in bottiglia e sfuso: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Trebbiano e altri vitigni autoctoni bianchi / Consegna nelle province di Cesena, Forlì e Ravenna / Prenotazioni: 347 9814399 / Soci Slow Food: sconto 10% sul vino in bottiglia

Per informazioni

Slow Food Ravenna: maurozanarini@gmail.com – 335 375212

Slow Food Godo e Bassa Romagna: slowfoodbassaromagna@gmail.com – 347 4524084