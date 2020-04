Chris Angiolini (Hana-Bi): difficile immaginare un’estate senza concerti e sport sulle spiagge di Marina di Ravenna

Per gli stabilimenti balneari della riviera romagnola il mese di aprile è sempre stato caratterizzato dalle prime aperture stagionali, per dare il benvenuto ai clienti più affezionati, impazienti di iniziare a vivere l’atmosfera rilassata della spiaggia, tra un aperitivo e due chiacchiere, baciati dal sole primaverile. Ma Aprile 2020 ha un sapore diverso. Diverse sono le aspettative e difficile è fare delle previsioni sul “quando e come” vi sarà l’inizio di stagione. C‘è molta incertezza: per le decisioni da prendere su come gestire la clientela e per le iniziative e gli eventi già in calendario ma al momento in “forse”, come conferma Chris Angiolini dello stabilimento Hana bi di Marina di Ravenna.

Come state vivendo queste settimane di inizio aprile? Gli anni passati eravate già pronti ad “aprire” lo stabilimento balneare. Ora?

Come tutti ci siamo ritrovati catapultati all’improvviso in una realtà imprevedibile. Prima del lockdown avevamo programmato l’apertura dell’Hana Bi proprio per il 5 aprile. Ora, riprendiamo lentamente i lavori di manutenzione in vista di una prossima riapertura che nessuno può prevedere veramente quando sarà.

Come pensate di organizzare i servizi in spiaggia, al bar o al ristornare? Ombrelloni e tavoli distanziati, steward in spiaggia ? Per lo sport, ad esempio i campi da beach tennis, sono previste delle modalità particolari?

Al momento non c’è nulla di deciso, e quindi non possiamo che provare ad immaginare scenari futuri, senza prendere per oro colato quelle che in parte sono solo voci di corridoio. È molto probabile che si potrà effettuare solo il servizio al tavolo ed è inutile spiegare che per la vita da spiaggia a cui siamo abituati da sempre sarà un cambiamento difficilissimo da digerire, soprattutto per i clienti. Mentre per noi significherà un drastico calo di fatturato. Se dobbiamo pensare a lettini e ombrelloni più distanziati, vorrei anche immaginare la possibilità di allargare e allungare (gratuitamente) le nostre concessioni, in modo da non dover ridurre il numero delle postazioni che sarebbe chiaramente un danno ulteriore. Per lo sport non saprei davvero che cosa dirti, smetteremo di scambiarci il “5”, ma non potremo certo smettere di giocare. Ne va della nostra salute, anche mentale.

Parliamo dei concerti, una delle peculiarità del Bagno Hana-bi: cosa cambierà? State valutando misure particolari? Come pensate di gestire il pubblico? Il servizio “bar” in occasione di serate con concerti live o eventi?

Di nuovo non posso che risponderti che al momento non possiamo sapere cosa ne sarà del pubblico spettacolo, se non ovviamente, che sarà l’ultimo passaggio per un ritorno alla normalità. Quella che chiamano fase 3. Quindi al momento non abbiamo pensato a nulla di particolare, ma speriamo che prima o poi si possa ripartire, perché la musica e soprattutto quella dal vivo svolge anche una funzione sociale di cui sentiremo sempre più la mancanza. Dopo mesi di quarantena e distanziamento un ritorno programmato degli eventi si renderà necessario per far fronte a tutte quelle malattie invisibili che stanno già iniziando a manifestarsi.

E il Beaches Brew Festival, da sempre caratterizzato da ospiti internazionali e pubblico da tutta Europa, sarà posticipato?

Siamo alla finestra in attesa di sviluppi, ma per eventi di carattere internazionale le possibilità sono davvero ridotte al lumicino, basti vedere come nemmeno gli eventi sportivi e i campionati abbiano ancora potuto riprogrammare un possibile calendario.

Passata l’emergenza per Coronavirus, temete che la gente non avrà voglia di “mare” o credete che invece sarà un bisogno/necessità per sentire che le cose stanno tornando alla normalità?

Personalmente penso che un ritorno alla socialità sia un rimedio che si renderà necessario per curare tutti gli effetti collaterali della pandemia. Tra i nostri clienti percepiamo una grandissima voglia di rivedersi visto che abbracciarsi per un po’ non sarà possibile. In questo senso sarei fiducioso, ma tutte le restrizioni renderanno il nostro lavoro difficilissimo. Ripartiremo massacrati da questo stop forzato e dovremo farlo inevitabilmente con il freno a mano tirato. Sono certo che i nostri clienti ci saranno vicini, ma quello che diventa fondamentale sarà l’intervento dello Stato che dovrà mantenere fede a tutte le buone intenzioni, magari prendendo esempio proprio dalla Germania, immettendo rapidamente liquidità per tutto il settore commercio/turismo. Ed è bene sottolineare che una parte di questa liquidità non potrà che essere a fondo perduto, perchè altrimenti qui non rimarrà più nulla e allora lo spazio non mancherà di certo.