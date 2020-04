È in Gazzetta Ufficiale il Decreto che immette 400 miliardi nell’economia italiana tramite le banche

Sono stati pubblicati questa notte in Gazzetta Ufficiale i 44 articoli che compongono il cosiddetto Decreto Imprese, DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Il decreto è in vigore da oggi, 9 aprile.

È il provvedimento che nelle intenzioni del Governo dovrebbe smuovere 400 miliardi di finanziamenti, se si considera il credito che le banche dovrebbero concedere a imprese grandi e piccole con l’ombrello protettivo aperto da Sace e dal Fondo di garanzia per le Pmi, in aggiunta alle garanzie staccate sui crediti destinati all’export.

“Abbiamo lavorato tutta la notte al testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo mezzanotte, per poter inviare alle banche, già stamattina” la “circolare applicativa del decreto sulle misure per fornire liquidità alle imprese”, ha annunciato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli a Radio Anch’Io, aggiungendo che in questo modo le banche, che in questi giorni hanno ricevuto molte richieste dai clienti, possono “subito avere elementi” per attuare le norme sulle garanzie pubbliche per i finanziamenti alle imprese in difficoltà.