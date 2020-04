La Pasqua di Confartigianato è “a casa tua”: tante le aziende che consegnano prelibatezze a domicilio

Confartigianato della provincia di Ravenna ha promosso il progetto ‘A Pasqua mangia bene a casa tua’, contattando e coinvolgendo le proprie aziende associate del settore ristorazione/alimentare che si sono organizzate per offrire la consegna, direttamente a domicilio dei clienti, anche durante il periodo delle festività di Pasqua.

Il concetto è molto semplice, dicono: “nonostante la necessità di restare a casa, in famiglia si può godere di un momento di felicità e spensieratezza anche grazie a poter assaggiare una o più specialità prodotte da aziende del territorio, contribuendo inoltre al mantenimento di un minimo di attività aziendale alle imprese del territorio. Le aziende dell’alimentare in genere, le pasticcerie, le gastronomie, le piadinerie, sono purtroppo tra le più colpite da questo lungo periodo di lockdown. Molte attività sono chiuse, altre hanno deciso di mantenere il rapporto con i propri clienti, attrezzandosi per le consegne a domicilio ponendo la massima attenzione, ovviamente, alla sicurezza dei prodotti trasportati e di chi, internamente o esternamente alle aziende, effettua i trasporti”.

Sul sito www.confartigianato.ra.it è stata quindi pubblicata una pagina, facilmente consultabile perché in evidenza nella home page, con l’elenco delle aziende diviso per località. Per ognuna di esse sono bene evidenziati le specialità consegnabili a domicilio in questo periodo, gli orari ed i territori dove vengono effettuate le spedizioni, i metodi di pagamento accettati e, naturalmente, contatti telefonici, siti internet e pagine social delle aziende necessari per fare le ordinazioni.

Nell’elenco sono presenti ristoranti, pizzerie, piadinerie, produttori di uova pasquali artigianali, pasticcerie e gelaterie, pastifici e gastronomie, tutte aziende operanti nel territorio della provincia di Ravenna.

“Scegliere correttamente di restare a casa – è il messaggio di Confartigianato – non significa dover rinunciare alla piacevolezza di condividere in famiglia un momento di festa a tavola, perché i prodotti ed i cibi di qualità li portano direttamente a domicilio le imprese aderenti all’Associazione”.