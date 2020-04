Profumerie Sabbioni ha chiuso i negozi per precauzione ma vola con l’e-commerce, con Sabbioni.it

La chiusura dei negozi ha fatto esplodere le vendite online. E chi aveva già un’attività fiorente ed era pronto a rispondere alla richiesta del mercato ora sta facendo un buon business. È il caso di Profumerie Sabbioni, azienda leader in Romagna, che nel gito di un mese ha triplicato le vendite sulla sua piattaforma online Sabbioni.it. Ne parliamo con Maurizio Sabbioni Direttore Generale dell’azienda che sta affrontando l’emergenza Covid-19 con il supporto di un team di professioniste del settore e-commerce, tutte donne: Beatrice Montanari, Silvia Baldini, Matilde Montalti, Maria Elena Facchini, Sara Peverati.

L’INTERVISTA

Maurizio Sabbioni, Profumerie Sabbioni affronta l’emergenza Coronavirus chiudendo i negozi e potenziando lo shopping online. Funziona?

“Sì, funziona. Ma decidere al 10 marzo di chiudere 15 negozi non è stata comunque una decisione facile. All’inizio si pensava fosse una quarantena di due settimane, ma ben presto si è capito che la chiusura sarebbe stata ben più lunga. Il decreto ministeriale consente alle profumerie di rimanere aperte, ma noi abbiamo deciso di chiudere comunque, per tutelare la salute del personale di vendita e dei clienti. Le misure prese sono state drastiche e complicate, soprattutto in un anno in cui la nostra azienda ha programmato grandi investimenti: la costruzione della sede del nuovo quartier generale Sabbioni, che vedrà la luce nel 2021, e l’acquisizione di due nuovi punti vendita: uno a Cattolica e uno a San Giovanni in Persiceto.”

E il personale?

“Siamo stati costretti a mettere in cassa integrazione il personale dei punti vendita, circa 42-43 persone, per la prima volta nella storia dell’azienda, concentrandoci solo sulla vendita online.”

Che va alla grande.

“Sì. Nel mese di marzo abbiamo triplicato le vendite online e in aprile contiamo di quadruplicare. Il nostro canale di vendita – Sabbioni.it – è molto quotato nel settore, ed è stato nominato anche Insegna dell’Anno Web Profumerie 2020. Per noi si è rivelato un canale strategico per far fronte a questa situazione. Oltre al sito, è possibile anche fare ordini via Whatsapp e via E-Mail, grazie al potenziamento del Servizio Clienti. Inoltre è stato attivato anche un altro servizio di consulenza che si avvale di due esperti del settore capelli ed estetica, Andrea Pezzi, Hairstylist e Francesca Giorgi, Centro Estetico Sole Blu.”

Il vostro canale di vendita online era già attivo e affermato, ma come vi siete organizzati per l’emergenza?

“Mediamente realizziamo online circa il 30% del nostro fatturato, quindi una quota importante. Ma non è stata una missione semplice organizzare in poco tempo un piano di gestione in grado di sostenere una mole di lavoro molto più intensa senza rinunciare ad alti standard di qualità. Tutto ciò è stato possibile grazie ai miei collaboratori, che stanno dando il massimo della loro disponibilità per cercare di superare questo drammatico momento con i minori danni possibili. Abbiamo notato subito, già dai primi di marzo, che le vendite online stavano subendo un aumento consistente: all’inizio sono aumentati gli acquisti dalla regione Lombardia, prima area che ha limitato gli spostamenti, poi, dal 12 marzo, abbiamo visto impennarsi le richieste da tutta Italia. Abbiamo dovuto aggiornare le procedure e potenziare il Servizio Clienti in tempi record, per far fronte a una richiesta così elevata.”

Quanto personale impiega nell’online?

“In tempi normali 5 persone. Adesso 10, abbiamo richiamato anche alcune persone dalla cassa integrazione. Gestire una mole di ordini così alta non è semplice, lavorando distanziati, con la mascherina e i guanti. Abbiamo dovuto cambiare i nostri turni e spedire centinaia di pacchi in più al giorno. Quando hanno chiuso anche parrucchieri ed estetisti abbiamo iniziato a vendere prodotti per capelli ed estetica: dalle tinte per capelli, all’attrezzatura tecnica, passando per bigodini e pennellesse, arrivando fino a cerette ed accessori per la depilazione casalinga. Insomma le persone hanno iniziato a farsi capelli, manicure e depilazione in casa. Per fortuna che c’è il web. I nostri clienti non hanno perduto il contatto con noi e continuano a chiamarci, almeno non perdiamo la vendita, in un momento così difficile”.

Praticate anche lo Smart Working?

“Sì. Lavorando da casa bisogna certamente abituarsi a dinamiche differenti fatte di relazioni soltanto virtuali con i colleghi: videochiamate e scambio costante di informazioni digitali sono all’ordine del giorno. Non è semplice da subito, ma quando il team è compatto e cooperativo, l’efficienza rimane al primo posto. Inoltre, chi si occupa di E-Commerce a livello tecnico svolge la sua mansione al 95% online e quindi il luogo in cui lavora non ha importanza. Ciò che un po’ ci preoccupava era riuscire a conservare gli alti standard del rapporto con i nostri clienti. Siamo invece riusciti a mantenere attivo il nostro customer care agli stessi orari di sempre e questo è importante affinché loro ricordino che noi ci siamo e rimaniamo disponibili per ogni loro dubbio o curiosità sia sui prodotti che sugli ordini effettuati.”

Malgrado il successo dell’online, lei conta di riaprire appena le condizioni lo consentiranno, immaginiamo.

“Certo. In realtà, teoricamente potremmo già farlo, ma come le dicevo per precauzione noi abbiamo preferito chiudere. E sicuramente continueremo a rimanere chiusi fino al 20 aprile. Anche perché aprire dei negozi senza che le persone possano spostarsi per raggiungerli non ha molto senso. In ogni caso, penso che riapriremo solo quando ci saranno tutte le condizioni per lavorare in totale sicurezza e quando si aprirà la cosiddetta Fase 2, probabilmente dopo il 3 maggio.”