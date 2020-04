Riapre la Bottega Bertaccini di Faenza, ma con alcune limitazioni

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato la riapertura di librerie e cartolerie, insieme ad altre attività, a partire da martedì 14 aprile. Una decisione che ha suscitato alcune perplessità e dubbi da parte di alcune centinaia di librai di tutta Italia (il testo lo trovate a questo link http://www.minimaetmoralia.it/wp/librai-non-simboli/).

“Pur condividendo molte delle argomentazioni della lettera-appello – scrivono dalla Bottega Bertaccini di Faenza – noi abbiamo deciso di riaprire con alcune condizioni. Ci saremo a orario ridotto, solo al mattino ore 9-13, garantendo a chi ci lavora e ai clienti le condizioni necessarie per la tutela sanitaria di tutti:

– accessi contingentati, massimo due persone alla volta,

– rispetto delle distanze di sicurezza, raccomandando a tutti di sostare all’interno del negozio per il tempo strettamente necessario all’acquisto.”

“Noi garantiremo gel igienizzanti, la pulizia e l’aerazione dei locali più volte al giorno. Per chi volesse venire a trovarci, raccomandiamo l’uso della mascherina. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, continuiamo a comportarci in maniera responsabile. Per chi non possa o non voglia venire in libreria siamo sempre disponibili per effettuare la consegna a domicilio o la spedizione con mezzi postali. E intanto grazie ai tanti che ci hanno contattato in queste settimane di passione. Ci trovate al telefono 0546-681712 oppure alla mail info@bottegabertaccini.it ” concludono dalla libreria.