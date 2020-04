Via libera ai finanziamenti fino a 25mila euro: Coldiretti Ravenna garantisce supporto tecnico

Decreto Liquidità, via libera ai finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato. Nella mattinata sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal Dl 23/2020 e in particolare per i ‘mini prestiti’ per Pmi e autonomi, mondo agricolo compreso. Sul sito del Fondo di Garanzia e su quello del ministero dello Sviluppo economico sono già pubblicati e scaricabili i moduli relativi alla garanzia del 100% su prestiti fino ad un massimo di 25mila euro.

In base al decreto liquidità, per i cosiddetti “mini prestiti” la garanzia statale del 100% è gratuita, automatica e senza valutazione del Fondo. Coldiretti Ravenna, mediante la rete AgriCorporateFinance, garantisce il totale supporto tecnico agli interessati.

Si ricorda, inoltre, che i canali di accesso al credito previsti dal Decreto sono due: uno si rivolge prevalentemente alle grandi imprese ed è gestito da SACE, l’altro, di cui stiamo parlando qui è finalizzato a supportare l’accesso al credito delle imprese fino a 499 dipendenti ed è gestito, appunto, dal fondo centrale di garanzia PMI. Il settore agricolo ha ricevuto una specifica attenzione e potrà avvalersi dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) al quale è stata peraltro riservata una dotazione di 100 milioni per il 2020.

Inoltre la norma prevede una serie di agevolazioni in materia fiscale, contributiva e contabile finalizzate ad alleviare, almeno in parte, il carico che in questo frangente grava sugli imprenditori.