Gli imprenditori del Capitolo BNI Maioliche di Faenza protagonisti dell’intermeeting nazionale

Un numeroso gruppo di imprenditori del capitolo BNI (Business Network International) Maioliche di Faenza, per ampliare il proprio business ha raccolto l’invito di alcuni capitoli italiani ed ha partecipato a vari intermeeting nelle ultime due settimane.

Faenza, naturalmente in videochat, è stata ospite del Capitolo Vulcano di Cesena, Prati di Roma, De Amicis di Milano e Metropolitan di Montesilvano di Pescara.

L’incontro fra gli imprenditori, seppur in forma telematica, ha generato referenze e contatti importanti per sviluppare affari anche in questo particolare momento “sospeso” dall’emergenza Coronavirus.

Questa mattina, per fare un ulteriore esempio, erano 42 le aziende collegate al meeting settimanale del Capitolo Maioliche, che in pochi mesi del 2020 ha generato affari per oltre 300mila euro ed ha visto collegamenti anche con la Svizzera e le Mauritius.

Il capitolo BNI Maioliche di Faenza pensa costantemente ad allargare i propri orizzonti, stringendo alleanze importanti anche al di fuori del proprio territorio e invita gli imprenditori a conoscere il network partecipando e contattando Mirko Rivalta e/o Luca Gianera (rispettivamente Presidente e Vice Presidente).