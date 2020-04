Il progetto Stadera rallenta… ma non si ferma!

L’emergenza sanitaria, arrivata poco dopo la sua fondazione, ha inevitabilmente toccato anche l’apertura del primo supermercato autogestito dai soci ad opera della cooperativa Stadera, che ha così dovuto riprogrammare l’avvio dell’attività inizialmente prevista per la primavera. Ma il processo partecipato non si è affatto interrotto, anzi: prosegue, seppur rallentato, con i gruppi di lavoro sulla dotazione prodotti e sull’assetto organizzativo del punto vendita, nella trepidante attesa di potere iniziare finalmente la fase di approntamento del locale.

“È certamente una sfida nella sfida; come tutti in questo momento avremmo sperato in un altro scenario, ma non siamo scoraggiati: dobbiamo trovare nuove opportunità e nuove soluzioni, il mondo non si fermerà” – dicono i cooperatori di Stadera – “Il progetto nasce spinto dagli ideali di partecipazione, solidarietà, sostenibilità, e crediamo che questi siano i cambiamenti verso cui saremo spinti nel prossimo futuro: più attenzione ai prodotti del territorio per favorire l’economia di vicinato, meno imballaggi inquinanti e più sostenibilità, perché la crisi sanitaria ci ha mostrato il volto che potrebbe avere nel domani una ancor più grave crisi ambientale, più interazione fra le persone per creare legami che possano anche essere di solidarietà e sostegno reciproco, filiere più corte per abbattere i costi senza rinunciare alla qualità. Questa drammatica situazione ci mostra anche i limiti del nostro sistema e ci dà la possibilità di cooperare per modificarlo”.

Per tutto questo Stadera ha già aperto da qualche settimana la possibilità di aderire alla cooperativa, attraverso una quota base di almeno 25€. Tutte le informazioni sulla cooperativa ed il modulo per aderire si possono trovare sul nuovo sito web di Stadera, fresco fresco di messa online, all’indirizzo: www.staderacoop.it . Anche da casa, quindi, si può cominciare a dare un contributo concreto al progetto, partecipando ai gruppi di lavoro che continuano ad elaborare in videoconferenza.