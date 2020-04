Andrea Corsini: non dimentichiamo il mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo

“Giustamente si leva alto il grido di allarme e di forte preoccupazione di tutte le imprese che ruotano attorno all’industria del Turismo e del Commercio. Anche il Governo, sotto la spinta dell’Emilia-Romagna e di altre virtuose Regioni ha compreso l’importanza di settori che valgono il 20% del PIL Nazionale e sta lavorando a misure forti di sostegno da introdurre nel prossimo Decreto. Noi saremo pronti a rimettere in moto il motore turistico e commerciale non appena il Governo, con protocolli di sicurezza adeguati, ci indicherà la data in cui le persone potranno muoversi e le imprese riaprire garantendo la tutela della salute pubblica.” Così l’Assessore regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini.

“C’è un comparto di cui si parla poco ma che ha segnato la nascita, l’affermazione e l’identità della nostra Costa Romagnola. Mi riferisco al variegato mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo. Non un vezzo, non un orpello, ma un settore che ha un peso economico rilevante, fatto di tanti imprenditori, di tante imprese, che offre ogni anno lavoro a migliaia di persone e che alimenta una filiera lunga di fornitori e sub-fornitori. Oggi a loro va il mio pensiero. La cosiddetta “nightlife”, certo cambiata molto negli anni, ma sempre un pezzo fondamentale della nostra offerta turistica rivolta ai giovani, quindi al futuro. Negli ultimi 5 anni abbiamo investito per sostenere questo settore e vogliamo continuare a farlo, non solo ora per evitare a tutti i costi che le aziende chiudano, ma anche domani quando anche grazie a loro, ripartiremo e torneremo più forti di prima” conclude Andrea Corsini.