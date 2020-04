Il presidente regionale Silb-Confcommercio Gianni Indino: bene le dichiarazioni dell’Assessore regionale Corsini

Il presidente regionale Silb-Confcommercio Gianni Indino commenta positivamente le dichiarazioni dell’Assessore regionale Andrea Corsini a proposito dell’industria del divertimento, apparse sulla sua pagina Facebook: “Accogliamo con grande favore queste parole dell’Assessore Corsini che confermano la vicinanza sua e della nostra Regione alle imprese di intrattenimento in un momento nel quale le discoteche e la nightlife sono sprofondate nel dimenticatoio, nonostante stiano affrontando una situazione drammatica, prime aziende a chiudere e quasi sicuramente le ultime a riaprire in questa emergenza sanitaria. Un ringraziamento sentito quindi da parte di un settore che conta in Italia 3.000 imprese e 400.000 addetti, componente strutturale dell’offerta turistica della nostra regione che, tuttavia, non riuscirà a tenere se da parte delle istituzioni non verranno garantiti sostegni congrui e immediati”.