L’olio di Brisighella supera le selezioni regionali ed accede alla finale del concorso nazionale Ercole Olivario

È Brisighello, olio DOP Brisighella, la cui cultivar è la Nostrana di Brisighella, l’unico olio dell’Emilia Romagna a superare le selezioni regionali e a concorrere per il premio nazionale Ercole Olivario. Il concorso ha infatti un disciplinare molto rigido, che da questa edizione, ha dato la possibilità di entrare in finale, soltanto a coloro che hanno ricevuto un punteggio pari o superiore a 70/100 alle selezioni regionali.

È iniziato ieri, lunedì 20 aprile, infatti, il viaggio virtuale in Italia, attraverso le regioni ad alta vocazione olivicola dell’Ercole Olivario. La prima tappa è stata a Brisighella, nell’azienda CAB S.C.Agricola – Terra di Brisighella, una cooperativa Agricola che nasce nel 1962 allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole ed olearie del territorio. L’azienda e l’olio finalista sono stati svelati ieri attraverso i canali ufficiali facebook e instagram (www.facebook.com/premioercoleolivario, www.instagram.com/ercoleolivario), dell’Ercole Olivario che, da quest’anno, per la prima volta nella storia del concorso, ogni giorno farà tappa nelle regioni ad alta vocazione olivicola fermandosi in quei luoghi e in quei piccoli Comuni, dove ha sede l’azienda #finalistaercoleolivario2020 che ha scelto di fare del proprio olio un ambasciatore di alta qualità,.

Appena sarà possibile, si terrà la premiazione ufficiale del Premio Nazionale Ercole Olivario che darà riconoscimento, quest’anno, ai primi classificati di ciascuna delle due categorie in gara (DOP/IGP ed EXTRA VERGINE) per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso.

Gli altri conferimenti quest’anno saranno: