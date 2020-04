Casa Spadoni Faenza diventa centro logistico per la spedizione di farine e prodotti alimentari in tutta Italia

Come abbiamo già avuto modo di scrivere lavora a gran ritmo e sta ottenendo grandi risultati – come altre aziende del settore agroalimentare – il Gruppo Spadoni per far fronte alla domanda di prodotti in tutta Italia, sia nella GDO che attraverso la richiesta diretta online. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ogni divisione dell’impresa romagnola ha riorganizzato il proprio piano produttivo e gestionale, adattandosi in modo propositivo e solido allo stravolgimento del comparto.

Con la clausura in casa, tutti sono diventati pastai, fornai e pizzaioli, e così il segmento farine di Molino Spadoni ha subito una netta impennata passando dai 250 mila sacchetti del 2019, ai 500 mila sacchetti di oggi. Il momento straordinario ha portato l’azienda a riorganizzare la distribuzione della propria forza lavoro, alleggerendo di personale le aree dedicate al foodservice, attualmente a regime ridotto, per potenziare, anche attraverso nuove assunzioni a tempo determinato, gli stabilimenti di produzione di beni per la GDO e DO.

Anche per gli altri prodotti delle Officine Gastronomiche Spadoni come salumi, formaggi, sughi pronti, quindi prodotti sia freschi che ambient, è stato rafforzato il sistema organizzativo e distributivo, proprio per gestire il fortissimo aumento di richieste online pervenute attraverso la piattaforma “Casa Spadoni” (www.casaspadoni.it). Solo per gestire le spedizioni dello shop online, sono state infatti richiamate oltre 15 persone dello staff dei ristoranti dalla cassa integrazione, per far fronte alla forte domanda di prodotti, che arriva da tutta Italia. E così il grande ristorante Casa Spadoni alle porte di Faenza è diventato un magazzino di spedizione. Come testimonia anche questo simpatico video autoprodotto dalle maestranze Spadoni.

Molino Spadoni è leader nel mercato delle farine speciali e delle miscele per uso professionale e domestico. Con un fatturato di 51 milioni per l’anno 2019 e con una crescita del +15% nel 2020 rispetto all’esercizio precedente, il gruppo conta 14 stabilimenti di proprietà, impiega 120 dipendenti e si avvale di una fitta rete di agenti e di 403 distributori. La casa madre e il molino storico sono a Coccolia, a cui si aggiungono le altre sedi suddivise per tipologia di produzione, un allevamento, la catena di ristoranti “Casa Spadoni” e da dicembre 2019 anche il Mercato Coperto di Ravenna, progetto commerciale ideato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. L’azienda commercializza i suoi prodotti in Italia, in cui mantiene la sua posizione di leader di mercato nelle farine e miscele speciali con una quota del 32%, ed esporta in 30 Paesi esteri.