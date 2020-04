Regione ER: dal 27 aprile potrebbe tornare la vendita di cibo e bevande da asporto

Non solo consegne a domicilio, dalla prossima settimana sarà possibile anche il take away. “Stiamo lavorando a un’ordinanza che da lunedì prossimo, 27 aprile, permetterà il ritorno alla vendita di cibo e bevande da asporto da parte di esercizi e attività artigiane, dalle rosticcerie alle gelaterie: lo si potrà però andare a ritirare solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori dal locale e la presenza di non più di un cliente dentro”: come riporta una nota dell’Ansa, lo ha anticipato l’assessore regionale al Commercio in Emilia-Romagna, Andrea Corsini.