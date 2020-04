L’AVIS Comunale di Lugo dona mascherine alle Case Protette

Nelle giornate del 23 e 24 Aprile l’Avis ha consegnato 2.000 mascherine alle Case protette di Lugo: Sassoli, San Domenico e Casa della Carità.

“La nostra scelta è dovuta al fatto che il virus colpisce e spesso uccide prevalentemente gli anziani – afferma Adolfo Zaccari, Presidente dell’Avis Lughese — Dobbiamo fermare questa strage che sta annientando una intera generazione, una generazione che con la fatica e il sudore ha ricostruito questo nostro paese dopo la guerra, regalandoci il benessere che fino a poco fa abbiamo goduto. Con queste mascherine, che sappiamo essere utili ma che sono una goccia nel mare, cerchiamo di proteggere i nostri anziani e con loro la memoria e i valori della nostra comunità.”

La donazione è stata possibile utilizzando le risorse che erano destinate alle molteplici attività promozionali che caratterizzano il periodo primaverile ed estivo, rinviate per il coronavirus.

“Colgo l’occasione con questa comunicazione” – conclude Zaccari – per ringraziare di cuore i donatori lughesi che hanno dimostrato grande generosità e completa disponibilità a prenotare puntualmente le donazioni, comportamento per noi indispensabile e importantissimo, sotto l’aspetto organizzativo, per raggiungere gli obiettivi della nostra missione.