Ravenna, riapre la libreria Liberamente di viale Alberti: orari e modalità

La libreria Liberamente di viale Alberti a Ravenna, a seguito delle nuove ordinanze governative, riapre. Martedì 28 e mercoledì 29 la libreria sarà aperta dalle 15 alle 19, un orario ancora ridotto, come spiegano dal negozio, in modo da non trascurare anche le consegne a domicilio.

In che modo si riapre?

Potrà entrare una persona alla volta e sarà obbligatoria la mascherina, i guanti saranno forniti all’interno del negozio. Se si vuole solo ordinare o ritirare un libro, basterà telefonare o mandare un messaggio: se non è urgente, la consegna potrebbe avvenire direttamente a casa, qualora gli orari fossero compatibili.

Il numero della libreria a cui chiamare o mandare un mess Whatsapp è: 0544.201311 (abilitato anche per Whatsapp).