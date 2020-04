Mutande bianche appese alla saracinesca. Mattia del Bagno Mercurio: ci hanno lasciati in mutande

Mutande bianche appesa alla saracinesca o davanti all’ingresso del locale. E’ questo il gesto simbolico recentemente ideato dal gruppo facebook “Rinascita Pubblici Esercizi” di Rimini, a sottolineare che “le istituzioni hanno lasciato in mutande la categoria dei pubblici esercizi”.

“Dopo i gilet gialli arrivano le mutande bianche” avevano scritto gli amministratori del Gruppo e nel giro di pochi giorni la protesta con biancheria intima appesa sta diventando virale, tanto che le mutande bianche sono state appese anche alla saracinesca dello stabilimento Mercurio di Marina Romea.

“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa #MUTANDEBIANCHE – spiega Mattia Trombi, assieme ai soci Katia e Riccardo -. La categoria degli stabilimenti balneare è stata dimenticata dal Governo e vogliamo risposte dalla Regione Emilia-Romagna su quando e come aprire i ristoranti e i bar dei nostri stabilimenti. Abbiamo bisogno di linee guida certe per lavorare in sicurezza. Al momento c’è solo confusione ed è difficile organizzare la stagione estiva”.

Mattia si dice “avvilito”: “ad oggi abbiamo solo un forse per il 1 giugno. E’ troppo poco, considerando che abbiamo degli impegni importanti anche con i nostri collaboratori e con i nostri fornitori che costituiscono una buona parte dell’indotto del turismo dell’Emilia Romagna. Come imprenditori saremo costretti a scegliere quali collaboratori tenere e quali non confermare per la stagione estiva 2020. Ed è la cosa che ci fa più male”.

“Ad oggi ci sentiamo abbandonati e l’unica cosa che possiamo fare, in attesa di avere notizie certe, è quella di protestare appendendo le #mutandibianche, perchè ci hanno veramente ridotti in mutande” conclude Mattia, spiegando che il Gruppo ha anche preparato una serie di proposte da sottoporre all’attenzione delle istituzioni e un sito http://rinascitape.it