Chiude “Il Trucco”, ristorante di Marina di Ravenna. Titolare: “Accadono cose impensabili e proprio sul più bello il sogno finisce”

A causa del lockdown obbligatorio per contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il ristorante-pizzeria Il Trucco, aperto da circa tre anni a Marina di Ravenna (ex Ghinea), su via Trieste, non riaprirà neanche il 1° giugno – data presunta prevista dal decreto del governo per la riapertura anche dei ristoranti – perché, come dichiarato dal locale, la chiusura forzata di questi mesi e l’eventuale riapertura a mezzo servizio, solo da asporto, insieme ad un probabile calo dei turisti, non permette di sostenere il rischio. Uno dei due titolari, Thomas Torelli, ha spiegato le motivazioni di questa scelta e ringraziato tutti i clienti in un lungo post, pubblicato ieri su Facebook.

“Di solito si celebrano le cose belle, ma oramai in sto mondo va tutto al contrario. Quindi direi di partire dalla fine. La fine di un ciclo, di un’esperienza e di un progetto. Nella vita come nel lavoro ‘niente è per sempre’. Accadono cose impensabili in momenti improbabili e proprio sul più bello, quando tutto sembra perfetto, il sogno finisce. Alzi bandiera bianca, con fatica, controvoglia e magari senza senso, ma anche le cose che finiscono è giusto che lo facciano al meglio e in modo sano – spiega Torelli -. Siamo partiti forte e stavamo continuando meglio e fare oggi l’imprenditore nel settore della ristorazione è da coraggiosi. Sì, perché io non sono un ristoratore, non vengo da quel settore, non ho fatto l’alberghiero. Era una sfida.

Tra l’altro voluta da mio padre. Mi vogliono definire ‘improvvisato’? Va bene, ma in poco tempo siamo riusciti lo stesso a portarci a casa grandi soddisfazioni, con umiltà e dedizione.”

“Giudizi, recensioni, premi e commenti sempre positivi e che hanno permesso di scalare la montagna e portare il nostro locale ai vertici della ristorazione locale, almeno così dicono alcuni – continua – .Era difficile, non impossibile, ma adesso con l’emergenza sanitaria in corso le cose si complicano e il rischio aumenta. Quando il rischio aumenta chi rimane a giocare deve essere un mago, altrimenti basta un ‘trucco’ e sei fuori. Le prospettive si indeboliscono, l’obiettivo vicino diventa lontano e la luce del tunnel è sempre più cupa.”

“Marina di Ravenna ci ha dato tantissimo con persone splendide che hanno creduto in noi fin da subito, clienti unici, che se cercavano qualcosa di diverso e nuove proposte culinarie veniva a Il Trucco. Poi ovviamente in questo mondo nessuno ti aiuta: giusto o sbagliato che sia, la politica non c’è a sostegno dei giovani e quindi ti senti solo, anche se non continui a mollare.

Uno dei due titolari de Il Trucco, mio padre, pensa che sia meglio fermarsi adesso. Ci sono business e business, e al momento per lui questo è finito. Io, quello più giovane dei due, vorrebbe ‘spaccare il mondo’ e per un mese ha provato in tutti i modi a reinventare e riprovare, ma senza una soluzione.”

“Il dispiacere non è quantificabile e l’incredulità è immensa, ma ogni tanto si vince e ogni tanto si perde. Magari, in un futuro si riparte anche, più forti di prima, con idee rivoluzionarie. Con questo messaggio, volevamo ringraziare tutti, dal primo all’ultimo, nessuno escluso. Perchè tutti insieme abbiamo creato ‘una roba’ bellissima. Un grosso in bocca al lupo va a tutti i nostri colleghi e amici che rimangono sul campo, con tanta voglia di ripartire. Forza ragazzi!” conclude Torelli.

Tra le intenzioni dei titolari c’è adesso quella di provare a vendere il locale.