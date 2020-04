Riaprono i mercati contadini anche a Cervia con ingresso contingentato e mascherine obbligatorie

Riaprono nelle prossime settimane i mercati mattutini di generi alimentari anche a Cervia. È stata firmata l’Ordinanza del Sindaco N. 17 del 29/04/2020, che recependo l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020 e n.66 del 22/4/2020; e del nuovo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/4/2020, permette da domani 30 aprile di riaprire i mercati alimentari all’interno della nostra città seguendo i protocolli di sicurezza.

In accordo con le associazioni di categoria ANVA e FIVA, informano dal comune, verranno mano a mano presentate le planimetrie e le relazioni che contengono le misure di salvaguardia, che dovranno poi essere approvate dal Comune; per questo la riapertura dei mercati sarà scaglionata e resa possibile solo dal momento in cui verrà presentato e approvato il progetto.

L’ingresso ai banchi sarà contingentato, aggiungono dal comune, e vi sarà un accesso e un’ uscita e non potranno sostare davanti ai banchi più di tre persone contemporaneamente, sarà obbligatorio l’uso di mascherine e prodotti igienizzanti. Questo permetterà la riapertura dei banchi alimentari, garantendo allo stesso tempo la totale sicurezza dei cittadini. “Ricordiamo che per il momento – spiegano dal comune – i banchi che riapriranno saranno il mercato di Piazza Costa a partire con ogni probabilità da giovedi prossimo e il mercato giornaliero dell’ortofrutta da sabato 2 maggio in Piazzale dei Salinari. Verrano comunicati a seguire le date di apertura degli altri banchi di vendita.”

“Un passo avanti verso la ‘fase 2’, nella quale dovremo convivere con il virus in totale sicurezza, ci dovremo abituare a regole a cui non eravamo avvezzi; ma queste norme ci permetteranno di salvaguardare sia la salute che l’economia di questa città. Sono contento che si sia riusciti a riaprire questi banchi di vendita che a Cervia sono sempre stati molto frequentati ed apprezzati da tutta la cittadinanza” ha dichiarato il sindaco, Massimo Medri.

I mercati alimentari che potranno essere riaperti sono i seguenti:

– mercato di piazza Costa invernale (trasferito in Piazzale Salinai e limitrofo parcheggio);

– mercato di piazza Costa estivo;

– mercato estivo di Pinarella mattina;

– mercatino di Savio;

– mercato sperimentale di Villa Inferno;

– mercato giornaliero dell’ortofrutta (trasferito in Piazzale dei Salinari).