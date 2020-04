Anche a Ravenna lo SNAG rifornisce di mascherine e guanti tutti gli edicolanti

Il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai aderente a Confcommercio, per migliorare le condizioni di lavoro di tutti gli edicolanti a partire da oggi, sta fornendo gratuitamente un kit di mascherine protettive a tutte le rivendite di quotidiani e periodici della provincia di Ravenna

Il presidente SNAG Ravenna, Roberto Benini dichiara: “Stiamo distribuendo in queste ore mascherine e guanti di protezione a tutti i rivenditori che, in questo periodo emergenziale, stanno facendo uno sforzo eccezionale per garantire il diritto all’informazione dei cittadini, esponendosi ‘in prima linea’ a rischi potenziali notevoli, per garantire un servizio essenziale ai cittadini”.