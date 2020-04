Confartigianato Ravenna offre formazione a distanza su misure di emergenza Covid-19

Il Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato della provincia di Ravenna offre la possibilità di attivare una formazione a distanza (FAD) rispondente a quanto previsto dalle misure di emergenza dettate dal Covid-19.

I corsi accessibili con questa modalità sono i seguenti:

• formazione lavoratori neo assunti;

• aggiornamento formazione lavoratori;

• aggiornamento formazione attrezzature;

• prevenzione incendi a basso rischio;

• aggiornamento prevenzione incendi a basso rischio;

• formazione RSPP e relativo aggiornamento.

Per chi lo volesse usufruire di questa modalità formativa, fruibile da computer fissi, portatili, tablet o smartphones Android o Apple, occorrono una connessione ad internet, cuffie, webcam e microfono (quest’ultimo opzionale, in quanto sarà disponibile una chat in tempo reale per inviare/ricevere comunicazioni).

Per l’attivazione è necessario compilare la scheda allegata e inviarla a Deborah Vannini, presso la Sede provinciale di Confartigianato, all’indirizzo di posta elettronica: deborah.vannini@confartigianato.ra.it

Successivamente sarà cura di Confartigianato inviare agli interessati il modulo ufficiale di iscrizione con tutte le informazioni necessarie, e avvisare immediatamente le aziende associate non appena sarà possibile il riavvio della normale attività formativa.

