La Madel di Cotignola con Crédit Agricole lancia Disinfekto, nuovo gel igienizzante per le mani

Per rispondere in maniera efficace alle attuali e straordinarie esigenze sanitarie, Madel Spa di Cotignola ha deciso di attivare una nuova linea che consentirà di produrre un nuovo Gel Mani igienizzante. “Il gel igienizzante, grazie alla percentuale di alcol presente, disinfetterà le mani, lasciandole al tempo stesso morbide e profumate”, promettono dall’azienda.

Crédit Agricole ha supportato la realizzazione della nuova linea produttiva attraverso la concessione di un finanziamento di 5 milioni di euro. Crédit Agricole Italia – precisano in una nota – è al fianco delle aziende in questo particolare momento, con l’obiettivo di sostenere il tessuto imprenditoriale, proponendosi come partner di riferimento, non solo finanziario, per individuare insieme nuove opportunità di sviluppo, offrendo servizi di consulenza e soluzioni su misura”.

“Madel è un’eccellenza ecosostenibile nel settore della pulizia. Il nostro Gruppo ha creduto fortemente in questo progetto e lo abbiamo portato a termine con successo – ha dichiarato Alessio Foletti, Responsabile della Direzione Banca d’Impresa, presente sul territorio con l’Area Adriatica di BdI guidata da Fabio Niccolai -. Tale finanziamento conferma l’attenzione del nostro Gruppo al territorio ed alle tematiche legate all’attuale emergenza sanitaria con la forte volontà di contribuire concretamente.”

“Madel ha ritenuto di fare questo investimento per allargare la gamma Disinfekto con nuove referenze di Gel-igienizzanti mani, prodotti che garantiscono il bisogno di disinfezione ed igiene, sempre più richiesti dal mercato in questo momento di difficoltà. Ringraziamo Crédit Agricole Italia per il supporto, a conferma della partnership duratura instaurata”, ha concoluso il Presidente e Amministratore delegato dell’azienda Maurizio Della Cuna.