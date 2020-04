La Sicis dona fornitura di 5000 mascherine agli ospedali del territorio

‘Grazie ai nostri rapporti internazionali abbiamo ottenuto una fornitura di 5000 mascherine per donare al nostro distretto ospedaliero’. ha spiegato Gioia Placuzzi, direttore operativo di Sicis e figlia del Presidente dell’Azienda.

La Placuzzi si è impegnata personalmente per riuscire a trovare e ricevere la fornitura di mascherine: “come si può immaginare è stata una piccola odissea che però è andata a buon fine. In questo modo Sicis, azienda che opera su territorio, ha voluto dare il proprio contributo in questo delicato momento, nella speranza che anche questo gesto possa in qualche modo migliorare la situazione contingente. Un piccolo gesto che vuole essere di speranza e di partecipazione”.

Le mascherine sono state consegnate questa mattina, 30 aprile, da Gioia Placuzzi direttamente all’Ospedale di Ravenna, alla presenza del Direttore Sanitario AUSL Romangna e Osp. Di Ravenna, Paolo Tarlazzi e del Primario del Reparto di Rianimazione dell’Ospedale.