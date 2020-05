Cinque milioni dalla Regione per imprese balneari. Legacoop Emilia Romagna: “Segnale importante”

Il presidente della Lega Coop Romagna Mario Mazzotti e il responsabile cooperative balneari Legacoop Emilia-Romagna Stefano Patrizi si felicitano per l’impegno della Regione di destinare 5 milioni di euro a fondo perduto alle imprese balneari.

“In questo momento drammatico è un segnale importante di attenzione al distretto balneare, terribilmente provato dal lockdown e dalle incertezze sulla riapertura” affermano Mazzotti e Patrizi, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare: “Come già sollecitato in prese di posizioni ufficiali da Legacoop, per alleviare l’impatto finanziario devastante della pandemia nonchè per assicurare un protocollo condiviso con la categoria sull’avvio della stagione che garantisca la sostenibilità sanitaria, economica, l’equilibrio delle responsabilità istituzionali, delle cooperative e delle imprese. Ringraziamo il presidente della Regione Bonaccini e l’assessore Corsini per l’impegno e l’attenzione dimostrata, nonostante il periodo cosi difficile, continuando a ascoltare le esigenze della categoria”.