Fateciaprire: Cna Ravenna aderisce a flashmob di estetisti e acconciatori

“Fin dalla conferenza stampa di domenica 26 aprile del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui si annunciava la riapertura delle imprese dei servizi alla persona al 1° giugno, la CNA di Ravenna si è schierata al fianco di estetisti e acconciatori – dichiara Massimo Mazzavillani, direttore della CNA di Ravenna – e così abbiamo deciso di sostenere e promuovere #FateciAprire tra i nostri Associati di questa categoria. La riapertura fissata al 1° giugno rischia di mettere in ginocchio l’intero settore, con perdite dal 40 al 70% degli incassi e il pericolo di perdere una impresa su tre. La protesta di estetisti e acconciatori, inoltre, rispetta tutte le misure attualmente in vigore per contenere il contagio e allo stesso tempo dà voce e dignità a una categoria che, al momento, sembra essere stata dimenticata”.

Partita da un’idea di Francesca Flamigni, titolare di un centro estetico a Forlimpopoli, l’iniziativa ha raccolto in poche ore l’adesione di numerosi imprenditori della provincia di Forlì-Cesena, e in pochissimi giorni si è allargata prima alle province vicine e poi a tutta Italia: Lunedì 4 maggio, alle ore 10, i titolari di centri estetici e saloni di acconciatura parteciperanno al flashmob per chiedere tutti insieme di anticipare la riapertura delle imprese di queste categorie rispetto al 1° giugno. Dopo aver indossato i dispositivi di protezione, estetisti e parrucchieri si fotograferanno con un cartello con su scritto #FateciAprire. Le foto saranno poi pubblicate sui profili social, sul gruppo Facebook ufficiale del flashmob “Riapertura estetiste e acconciatori” e sulla pagina Facebook CNA Benessere Ravenna.