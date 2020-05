Massimo Ferrari, Presidente dei balneari Fiba Cervia: sì al pranzo sotto l’ombrellone, ce lo chiedono i clienti

“In questo momento di estrema difficoltà confidiamo di poter aprire al più presto le nostre attività con la passione e l’entusiasmo che ci contraddistinguono e non vediamo l’ora di poter garantire ai nostri ospiti vacanze sicure e serene.” Così Massimo Ferrari, Presidente degli stabilimenti balneari della Confesercenti FIBA, che si dice soddisfatto della “possibilità di somministrare cibo e bevande direttamente sotto l’ombrellone permettendo in questo modo il distanziamento sociale e l’opportunità di vivere il mare a proprio piacimento.”

“Cervia, da quattro anni si è adeguata agli standard delle altre località turistiche della penisola consentendo ai nostri ospiti di cenare in spiaggia e proprio la possibilità di pranzare e cenare “con i piedi sulla sabbia” è stata fortemente attesa e apprezzata dai turisti e dai cervesi. In questo momento – continua Ferrari – penso che lo sforzo congiunto di tutte le categorie debba essere quello di offrire sempre più servizi mirati al benessere dei clienti senza limitarne la scelta. Sono molteplici le proposte allo studio mirate alla soddisfazione del cliente, in particolare la possibilità per gli ospiti degli hotel di consumare i pasti in spiaggia o di cenare nei ristoranti del centro con tavoli maggiormente distanziati grazie anche all’opportunità concessa dall’amministrazione comunale di usufruire gratuitamente del suolo pubblico antistante tali attività.”

“Ora ci aspettiamo collaborazione e concretezza a tutti i livelli da parte della politica, che oggi più che mai ricopre un ruolo fondamentale per la ripartenza del turismo, purtroppo la nostra passione e professionalità non sono sufficienti senza l’aiuto delle istituzioni e sono sicuro – conclude Ferrari – che sarà un’estate meravigliosa, e questo difficile momento stimolerà la proverbiale voglia di fare di noi romagnoli creando nuove opportunità per rendere spensierate e rigeneranti le vacanze dei nostri amati ospiti”.