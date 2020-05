Confesercenti e Confcommercio Cervia: no a una grande area da pic nic sulla sabbia e sotto gli ombrelloni

“Per i nostri Ristoranti e Bar sono periodi molto difficili e complessi. Settimane nelle quali la voglia imprenditoriale e il desiderio di ripartire non si sono fatti schiacciare dalle difficoltà di oggi e quelle che, siamo consapevoli, ci attenderanno nei prossimi mesi. In questo momento è però chiara la necessità di una vicinanza delle Istituzioni e dell’Amministrazione Comunale nell’assumere alcuni provvedimenti che non sono più rinviabili. Interventi di riduzione di imposte, agevolazioni, messa a disposizione di suolo pubblico. Chiediamo pertanto l’impegno per una riduzione dell’IMU e altresì di affiancare la nostra categoria nella richiesta ad HERA di ridurre sensibilmente se non azzerare le pretese sull’imposte sui rifiuti nei periodi in cui siamo fermi. Una ipotesi in linea, con il rispetto del distanziamento sociale, che proponiamo è l’estensione gratuita – in via emergenziale per il 2020 – di parti di suolo pubblico adiacenti ai Pubblici Esercizi per riuscire a garantire gli incassi adeguati ed evitare la chiusura delle attività più piccole (in termini di introiti e dimensioni). Su questo punto apprezziamo la proposta già avanzata dall’Amministrazione Comunale di Cervia.” Questa la posizione espressa in una lettera comune inviata a Regione e Comune di Cervia da parte di Alessandro Fanelli Presidente Fiepet Confesercenti Cervia e Consuelo Benzi Presidente Fipe Confcommercio Cervia.

Fanelli e Benzi intervengono anche sulla proposta dei Sindacati dei Bagnini di “allestire sulla spiaggia un “mega ristorante” trasformando gli ombrelloni in tavoli da pranzo, questa ha sollevato molte polemiche in gran parte degli imprenditori e operatori inclusi “Bagnini” stessi. Approviamo l’idea di creare nuove soluzioni e sinergie tra Operatori per far fronte a tutte le necessità cui andremo incontro e a tal proposito stiamo già organizzando dei tavoli specifici Ma non possiamo accettare – dicono – che si provi a trasformare le nostre spiagge con gli ombrelloni, in zone ristoro, con i rischi ovvi che ne potrebbero derivare. Come Presidenti dei ristoratori e pubblici esercizi, possiamo affermare che la proposta dei Sindacati dei Bagnini, ossia una grande area da pic nic sulla sabbia e sotto gli ombrelloni con self service effettuato dai turisti, non sia la risposta al turismo in questo momento”.

“Dobbiamo ragionare nel tavolo di lavoro che l’amministrazione sta organizzando per la nostra categoria alfine di trovare soluzioni condivise e adeguate a tutte le attività: dal bar del centro a quello del parco, al ristorante, alla spiaggia, fino ai commercianti, chioschi e botteghe. Mai come in questo momento si rendono indispensabili tutele economiche e burocratiche eque. La stagione turistica 2020 sarà eccezionale da diversi punti di vista e riteniamo che, per tutelare le imprese del territorio, sia indispensabile mettere in campo misure straordinarie adeguate ed equilibrate” concludono Alessandro Fanelli e Consuelo Benzi.