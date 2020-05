Il Gruppo La Cassa di Ravenna al fianco delle imprese agricole e della pesca

Il Gruppo La Cassa di Ravenna (che comprende anche la Banca di Imola Spa e Banco di Lucca e del Tirreno Spa) ha deliberato la propria registrazione e accreditamento sul portale dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA, per utilizzare il fondo di complessivi Euro 100 milioni costituito per la concessione della garanzia di Stato a favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito danni da COVID-19, sulla base dell’art. 13 comma 11 del Decreto Legge 8/4/2020 n.23 “Misure urgenti di accesso al credito”.

Le garanzie saranno concesse a fronte di finanziamenti per liquidità e rinegoziazione del debito in analogia a quanto previsto per le PMI mid-cap.

“Il Gruppo Cassa Ravenna fornisce così un ulteriore forte segnale di vicinanza allo strategico settore agricolo e della pesca”, dicono dall’istituto bancario.