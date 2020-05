Balneari Confesercenti, Cna, Sib e Oasi: bene 5 milioni a fondo perduto della Regione per imprese balneari

Il Presidente Bonaccini e l’Assessore Corsini hanno annunciato uno stanziamento di 5 milioni di euro a fondo perduto da parte della Regione Emilia-Romagna per le imprese balneari.

“In quella che sarà sicuramente una stagione anomala, non possiamo che apprezzare il sostegno della Regione per gli imprenditori che stanno sostenendo spese in previsione della riapertura. – lo affermano in una nota le organizzazioni di rappresentanza emiliano-romagnole degli stabilimenti balneari: Fiba Confesercenti, CNA Balneari, SIB, OASI –Le imprese stanno lavorando per farsi trovare pronte all’avvio di una stagione che inizierà in ritardo e che vedrà un’utenza ridotta rispetto agli anni scorsi. Sarà poi necessario investire più del solito in pulizia e sicurezza quindi è davvero importante un aiuto dalla Regione a cui speriamo si possano affiancare altre forme di sostegno per la filiera del turismo da parte del Governo. Dopo aver presentato alla Regione un protocollo in modo unitario siamo in attesa di conoscere le regole e i tempi con cui questa stagione potrà iniziare”.