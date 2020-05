Leggo giornalmente sul vostro sito le interviste e le dichiarazioni dei sindaci de Pascale e Medri su svariati argomenti, ma mai nulla sugli stagionali di Mirabilandia che in una notevole percentuale non hanno ricevuto e quindi non riceveranno mai i contributi INPS, visto che il codice Ateco dei parchi di divertimento non è stato considerato tra quelli che ne hanno diritto. Ho provato a scrivere al sindaco de Pascale senza ottenere alcuna risposta. Possibile che nessuno pensi a queste persone che hanno, anche loro, bisogno di tale sostegno e che rappresentano una parte importante dei lavoratori che contribuiscono all’economia del nostro territorio accogliendo i turisti e pagando le tasse? Grazie.

Stefano Dughiero

LA RISPOSTA DEL COMUNE DI RAVENNA

Buonasera, in merito alle lettera di Stefano Dughiero “Nessun contributo per noi stagionali di Mirabilandia, parte importante dell’economia ravennate” pubblicata oggi, ci preme fare presente che la lettera è pervenuta al gabinetto del sindaco sabato 2 maggio e che ci siamo immediatamente attivati per sottoporla al direttore dell’INPS. Non appena avessimo ricevuto risposta, naturalmente ne avremmo dato subito riscontro al signor Dughiero. Comprendiamo il dramma degli stagionali, siamo al lavoro per stimolare il Governo in questa direzione e per mettere in campo tutti i possibili strumenti comunali.