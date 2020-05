Gruppo Hera: oltre 2 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder del territorio

L’ultimo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Hera conferma l’importante ruolo della multiutility sui territori in cui opera.

Nel 2019 il Margine operativo lordo “a valore condiviso” (derivante cioè dalle attività del Gruppo Hera che rispondono alle priorità fissate dall’Agenda Onu) è stato pari a 422,5 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto allo scorso anno e corrispondente al 39% del totale, una percentuale in linea con il target del piano industriale pari al 42% nel 2023.

Il valore economico complessivamente distribuito sui territori serviti a lavoratori, azionisti, fornitori, pubblica amministrazione e comunità locale, è salito a 2.131 milioni, di cui 154 milioni (9 in più rispetto al 2018) sono stati distribuiti nella sola provincia di Ravenna, 95 milioni dei quali ai fornitori locali, creando un indotto occupazionale di circa 800 posti di lavoro.

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Hera è online all’indirizzo http://bs.gruppohera.it e contiene i numeri delle responsabilità economica, sociale e ambientale, con un focus sugli impegni presi, i risultati conseguiti e le prospettive future. “Una responsabilità che quest’anno si connota ancor di più di nuovi significati, perché il documento è stato redatto in un momento molto particolare, nel corso dell’emergenza sanitaria nazionale, che ha visto l’azienda impegnarsi al massimo per continuare a garantire la continuità dei servizi e la tutela e sicurezza di dipendenti, clienti e stakeholder in generale” spiegano dalla multiutility- . “Fondamentale si conferma la creazione di valore condiviso, la capacità della multiutility, cioè, di rispondere ai bisogni del territorio e alle sfide per il cambiamento nella direzione della sostenibilità. E per farlo si è quantificato il margine operativo lordo (Mol) derivante dalle attività del Gruppo che rispondono alle priorità fissate dall’Agenda Onu, in particolare su tre ambiti: uso intelligente dell’energia, uso efficiente delle risorse, innovazione e contributo allo sviluppo”.

Un approccio strategico che trova conferme: il Mol “a valore condiviso” cresce del 13%

Nel 2019 il Mol “a valore condiviso” è stato pari a 422,5 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto allo scorso anno e corrispondente al 39% del totale, una percentuale in linea con i target del piano industriale che traguardano il Mol “a valore condiviso” al 42% nel 2023. Si tratta di un indicatore che misura i progressi nella direzione della sostenibilità, vi è correlato il 20% della remunerazione variabile dei dirigenti e quadri del Gruppo, e per questo da quest’anno viene anche sottoposto alla verifica di una società esterna.