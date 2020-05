Sabbioni Beauty To Go: nuova iniziativa dell’azienda ravennate per ordinare i prodotti e ritirarli in auto al desk

Profumerie Sabbioni che in questa fase di lunga emergenza Coronavirus ha potenziato soprattutto le vendite online, ha studiato ora una nuova iniziativa – Sabbioni Beauty To Go – per rendere ancora più confortevoli gli acquisti da parte dei clienti. Sabbioni Beauty To Go è il nuovo metodo di acquisto che permette ai clienti infatti di ordinare i prodotti preferiti sia dall’auto, sia da casa e di ritirarli al Beauty to Go Desk di Sabbioni. Si ordina e si ritira in 20 minuti senza nemmeno scendere dall’auto.

In via Faentina 118/A, a Ravenna, davanti allo storico punto vendita Sabbioni, i clienti trovano l’area dedicata a Sabbioni Beauty To Go. Ordinano direttamente dall’auto al Beauty to Go Desk, dove a prendere l’ordine c’è una venditrice. Dopo aver effettuato l’ordine, il cliente parcheggia e può stare 20 minuti in relax, in attesa dei prodotti, che possono essere pagati con carta di credito, bancomat, Satispay e contanti.

Se invece il cliente preferisce ordinare comodamente da casa, digita www.sabbioni.it sul suo dispositivo, sceglie i prodotti preferiti e conclude l’ordine spuntando l’opzione di ritiro al Beauty to Go Desk (senza questa selezione, l’ordine online sarà standard e verrà quindi consegnato al domicilio con corriere espresso in 3-5 giorni lavorativi). In questo caso si può pagare con carta di credito, Paypal e Satispay. Sabbioni invierà una mail una volta che l’ordine sarà pronto e il cliente potrà passare a ritirarlo, quando gli è più comodo, nell’arco di una settimana.

Sabbioni Beauty To Go è un po’ come andare al Drive In. In bellezza.