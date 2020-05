Casa Spadoni a Faenza e Ca’ del Pino a Ravenna: nuovi servizi di delivery, take away e pick up per i clienti

Casa Spadoni ha deciso due nuove iniziative interessanti per restare vicino ai suoi clienti, oltre alle vendite online che – come abbiamo già avuto modo di raccontare – stanno andando alla grande sulla piattaforma www.casaspadoni.it. La prima iniziativa riguarda il servizio di delivery e take away del Ristorante Ca’ del Pino di Ravenna – Casal Borsetti che è partito ieri venerdì 8 maggio. Ca’ del Pino dunque offre ai clienti un ricco menù da asporto o per le consegne a domicilio con sei antipasti, sette primi, quattro secondi (carne e pesce), due contorni e due dolci. Non mancano i vini rossi, bianchi e le bollicine. Il servizio è attivo dal mercoledì alla domenica (chiuso quindi il lunedì e il martedì). Il mercoledì, il giovedì e il venerdì il servizio funziona dalle 18 alle 21, il sabato e la domenica dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21. Per prenotare chiamare 0544.446061 – 349.5168374 oppure inviare una mail a cadelpino@casaspadoni.it. Le consegne vengono fatte a Ravenna, Casal Borsetti, Marina Romea e Porto Corsini.

Il servizio di take away è attivo anche a Casa Spadoni di Faenza (tel. 0546.697711) anche qui con un ricco menù.

La seconda iniziativa è quella che sempre dall’8 maggio Casa Spadoni ti porta la spesa direttamente al finestrino dell’auto con il nuovo servizio Pick up – La tua spesa a portata di finestrino! Si tratta di una vera e propria spesa a 360 gradi che comprende dalla pasta fresca appena tirata dalle sfogline al ragù e sughi preparati dallo chef fino ai dolci artigianali, oltre ai classici prodotti Spadoni come farine, lieviti, preparati per pane, aceti, liquori, vini, salumi di Mora Romagnola, formaggi, salse e marmellate.

Tutto acquistabile in modalità pick up – cioè restando in auto – e ritirabile presso due locali del gruppo Spadoni:

Casa Spadoni a Faenza

Cà del Pino a Casal Borsetti

La modalità d’acquisto è molto semplice: il cliente fa l’ordine sulla piattaforma online (casaspadoni.it) e seleziona la modalità PICK UP, poi un operatore chiama il cliente per concordare la consegna. La spesa verrà consegnata nel parcheggio di Casa Spadoni Faenza o Ca’ del Pino a Casal Borsetti mentre il cliente attende in auto, all’orario concordato.