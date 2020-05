Casa Spadoni presenta Pick up – La tua spesa a portata di finestrino

Il ristorante Casa Spadoni di Faenza lancia PICK UP – La tua spesa a portata di finestrino un nuovo servizio per rendere più efficiente l’acquisto di prodotti e pietanze di gastronomia, un servizio in assoluta garanzia di sicurezza per clienti e collaboratori, ma anche una modalità di spesa efficiente, da scoprire in questo momento storico e continuare a scegliere in futuro, con la garanzia di freschezza e genuinità dei prodotti artigianali.

Una vera e propria spesa a 360 gradi, che ogni cliente può ritirare senza scendere dall’auto: si trova la pasta fresca appena tirata dalle sfogline, ottimi e vari ragù, dessert artigianali, oltre agli immancabili prodotti del Molino Spadoni come farine, lieviti, preparati per pane, aceti e liquori artigianali. È possibile acquistare le freschissime opzioni offerte dalle Officine Gastronomiche Spadoni, i formaggi a latte crudo, lo squacquerone dop appena fatto, i pecorini affinati o le cremose ricotte. E gustare a casa i profumi e sapori dei salumi di Mora Romagnola, anch’essi presenti sullo shop online. La fornitissima enoteca offre la possibilità di viaggiare tra le regioni italiane con vini locali e non solo. Ancora marmellate, prodotti senza glutine e tanto altro.

La scelta dei prodotti è davvero ampia e chi vorrà potrà riscoprire il piacere di cucinare o pochi minuti a casa un piatto di grande qualità.

La modalità d’acquisto è molto semplice: il cliente fa il suo ordine in modalità PICK UP sullo shop online, poi un operatore chiama il cliente per concordare la consegna, infine il cliente passa a ritirare l’ordine al parcheggio del locale. Ordine che verrà consegnato direttamente in auto. E i tempi? Casa Spadoni Faenza assicura la consegna della spesa entro le 24 ore.

L’iniziativa della squadra di Casa Spadoni mira quindi a costituire il nuovo scenario della ristorazione: il ristorante si evolve e diventa il tempio della spesa di qualità, pratica, veloce ed efficiente con la modalità di ordine online, in assenza di fila e con la conseguente possibilità di acquistare in assoluta sicurezza senza scendere dall’auto, senza alcun tipo di rischio.

L’iniziativa è stata attivata anche per gli altri locali del gruppo Casa Spadoni: a Ca’ del Pino (Via Romea Nord 295 a Ravenna – Casal Borsetti) e a Casa Spadoni San Giacomo (San Giacomo del Martignone, Bologna, Via Torresotto 4).

Info e contatti: www.casaspadoni.it / tel. 0546 697711 / info@casaspadoni.it