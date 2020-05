Ravenna, nuovo servizio Pick up e menu asporto e domicilio di Ca’ del Pino

In un momento come quello attuale, tutti noi stiamo cambiando abitudini e stili di vita e c’è da ipotizzare che alcune consuetudini recentemente acquisite rimarranno con noi anche dopo questa emergenza. Per questo c’è chi, come Casa Spadoni, sta pensando a nuovi scenari della ristorazione, ma anche a diversi approcci alla socialità in ambito gastronomico.

NUOVO SERVIZIO PICK UP A CA’ DEL PINO

La tua spesa a portata di finestrino è un nuovo servizio di Casa Spadoni nato per rendere più efficiente e sicuro l’acquisto di preparati e gastronomia (e non solo ai tempi del Covid-19) senza rinunciare alla freschezza e alla genuinità dei prodotti artigianali. PICK UP è un format unico che unisce spesa online e take away: permette al cliente di ordinare online qualsiasi tipologia di prodotto presente sul sito www.casaspadoni.it. La gamma è davvero ampia, oltre 150 prodotti!

Potete trovare la pasta fresca appena tirata dalle sfogline, ottimi e vari ragù, dessert artigianali, oltre agli immancabili prodotti del Molino Spadoni come farine, lieviti, preparati per pane, aceti e liquori artigianali. È possibile acquistare le freschissime opzioni offerte dalle Officine Gastronomiche Spadoni, i formaggi a latte crudo, lo squacquerone dop appena fatto, pecorini affinati o le cremose ricotte. E gustare a casa i profumi e sapori dei salumi di Mora Romagnola, anch’essi presenti sullo shop online. La fornitissima enoteca offre la possibilità di viaggiare tra le regioni italiane con vini locali e non solo. Ancora marmellate, prodotti senza glutine e tanto altro.

Con il rimanere a casa, abbiamo tutti riscoperto il piacere di cucinare a casa, e questo innovativo servizio permette di farlo con prodotti di qualità, freschissimi, pensati sia per chi desidera cimentarsi in cucina, sia per chi deve correre tra figli casa e lavoro.

La modalità d’acquisto con PICK UP di Casa Spadoni è molto semplice: il cliente fa l’ordine in modalità PICK UP sullo shop online, poi un operatore chiama il cliente per concordare la consegna, infine il cliente passa a ritirare l’ordine al parcheggio del locale. L’ordine verrà consegnato direttamente in auto.

Non è solo un take away e non è solo una spesa online: il ristorante in questo modo si evolve e diventa un luogo della spesa innovativa di qualità, pratica, veloce ed efficiente con la modalità di ordine online, in assenza di fila e con la conseguente possibilità di acquistare in assoluta sicurezza senza scendere dall’auto, quindi senza alcun tipo di rischio.

Il servizio, testato in queste ultime settimane presso il ristorante Casa Spadoni di Faenza, ha già riscontrato successo di pubblico e il gruppo ha pensato di attivarlo anche nei locali di Casal Borsetti di Ravenna, la Ca’ del Pino (Via Romea Nord 295) e a Casa Spadoni San Giacomo (San Giacomo del Martignone, Bologna, Via Torresotto 4).

E parlando di Ca’ del Pino, il locale da venerdì 8 maggio ha reso attivi anche i servizi di consegna a domicilio e asporto. Ca’ del Pino offre ai clienti un ricco menù sia per l’asporto che per le consegne a domicilio con antipasti, primi, secondi di mare e di terra.

L’ampia carta dei vini è a disposizione per entrambi i servizi, attivi dal mercoledì alla domenica (chiuso quindi il lunedì e il martedì). Il mercoledì, il giovedì e il venerdì il servizio funziona dalle ore 18 alle ore 21, il sabato e la domenica dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21. Per prenotare chiamare 0544.446061 – 349.5168374 oppure inviare una mail a cadelpino@casaspadoni.it.

Le consegne di Ca’ del Pino vengono fatte a Ravenna, Casal Borsetti, Marina Romea e Porto Corsini.