La Cassa di Ravenna, sospeso pagamento della quota capitale delle rate mutui per Comuni e Province

Il Gruppo La Cassa di Ravenna (che comprende anche la Banca di Imola Spa e il Banco di Lucca e del Tirreno Spa) ha aderito alla Convenzione sottoscritta tra l’ABI, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’UPI (Unione Province d’Italia) per concedere la possibilità di sospensione per un periodo di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nel 2020, dei finanziamenti in capo ai Comuni e alle Province.

Il Gruppo Cassa Ravenna evidenzia che con tale facilitazione i Comuni e le Province potranno disporre di liquidità aggiuntive per sostenere le maggiori spese causate dall’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione da COVID-19.