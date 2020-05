Parrucchiere e Fase2: “Felici di riaprire. Bene la liberalizzazione degli orari”

“È la più bella notizia di quest’anno, sono emozionata come il primo giorno di attività del mio negozio!”. È questo lo spirito con cui Paola Censani, del salone di parrucchiera Livingroom di via Girolamo Rota a Ravenna ha reagito alla notizia della fine del lockdown per le attività di servizi alla persona come la sua. Una data tanto attesa, quella di lunedì 18 maggio quindi. Ma cosa cambierà nel modo di lavorare di parrucchiere, barbieri, estetiste e così via?

“Io sono prontissima – continua Paola -. Ho dovuto apportare alcune modifiche alle procedure che applicavo prima dell’epidemia, ma su molte cose ero già preparata. Il protocollo che ci hanno proposto prevede di lavorare solo su appuntamento, con dispositivi di sicurezza come guanti, mascherine e visiere, di igienizzare tutti gli spazi del salone, dai pavimenti, alle poltrone ai bagni, tra un cliente e l’altro e di utilizzare asciugamani e mantelline usa e getta, per non rischiare contaminazioni. Non c’è problema, l’importante è poter tornare a lavorare”.

Durante il periodo di chiusura, Paola dice di essersi organizzata in previsione della riapertura: “ho buttato, per mio scrupolo personale – non è richiesto – tutta l’attrezzatura che avevo usato fino a quel momento, come spazzole, pettini, ciotole e così via e ho ricomprato tutto. L’intero negozio è stato sanificato. Quando le clienti entreranno nel mio salone, troveranno un tappetino assorbi batteri, sul quale appoggiare i piedi, io fornirò loro dei calzari usa e getta e, nel caso non ne siano provviste, una mascherina. Se invece ce l’hanno, la sanificherò e gliela restituirò perfettamente igienizzata. Tutta l’attrezzatura usata verrà imbustata e sanificata dopo ogni utilizzo con l’apposito apparecchio all’ozono. Poi farò indossare un camice monouso per l’intera durata del servizio, mentre io vestirò guanti, mascherina e anche una visiera paraspruzzi, per tutte quelle operazioni che comportano una distanza ravvicinata sotto il metro, soprattutto in posizione frontale, come le frange o le meches”.

Ovviamente le clienti verranno ricevute solo su appuntamento e tra una cliente e l’altra è previsto un margine di circa 20 minuti, per le operazioni di pulizia: “Tra un appuntamento e l’altro – spiega – aspirerò e laverò i pavimenti e pulirò bagni e postazioni con prodotti certificati hccp, che già utilizzavo prima, anche se con una frequenza diversa. Tra fine febbraio e inizio marzo avevo già acquistato tutto. Il sanificatore all’ozono l’ho comprato sul web, viene dall’America e lo usano in ospedali e uffici. Certo, ci sono state spese in più da affrontare, speriamo in qualche sostegno da parte del Governo, anche se non ho tanta fiducia”.

“Facendoci i conti – conclude Paola -, posso dire che non mi è cambiata la vita: nel mio salone lavoro da sola e dunque rispettare le distanze tra una postazione e l’altra non è un problema. Già da prima utilizzavo molto usa e getta, per esempio gli asciugamani di carta. E al resto ci adegueremo. Bisogna tornare a lavorare. Non ho intenzione di alzare i prezzi: molte persone in questa crisi hanno perso il lavoro e si trovano in difficoltà economica, non mi sento di riversare sulle mie clienti i costi aggiuntivi dell’attività”. La proprietaria di Livingroom è certa che usufruirà della liberalizzazione su giorni e orari di apertura. L’agenda di appuntamenti è già fitta per le prime settimane di riapertura.

Anche Michaela Bonomini, titolare del salone Incantesimo Hair Stylist di via Calamandrei a Ravenna, è felice di riaprire e si dice pronta ad accogliere le clienti, nel rispetto delle nuove procedure previste dai protocolli anti Coronavirus: “dopo due mesi di chiusura, non vedo l’ora che arrivi lunedì”.

“Le linee guida corrispondono alle anticipazioni che erano già state prospettate” spiega Micaela. “A dire il vero, forse sono anche meglio di quanto mi aspettassi: non sarà necessario rispettare il rapporto 1:1, un cliente e un operatore ma il vincolo sarà la distanza di due metri. Questo ci permette di tornare a lavorare, potendo accogliere anche più di una cliente contemporaneamente. Quindi nel mio caso, potrei far tornare a lavorare anche la mia collaboratrice che al momento è in cassa integrazione, gestendo così ciascuna due clienti alla volta. La cosa importante sarà organizzare il lavoro in modo tale da “far girare le clienti” tra zona colore, taglio e lavatesta”.

La Bonomini assicura che in generale i saloni di parrucchiera erano già normati dal punto di vista igienico sanitario prima dell’inizio del Lock down, quindi non è stato difficile adeguarli a nuovi protocolli anti-Covid: “benchè non sia obbligatorio farlo, io fornirò all’ingresso un kit con mascherina, guanti, camice e asciugamani monouso, così da tutelare sia le clienti che noi operatrici, in tutto e per tutto”.

Michaela spiega che il protocollo prevede che le clienti indossino mascherina e guanti, e le operatrici mascherina, guanti e visiera nel caso in cui si facciamo trattamenti particolari. La cosa più complicata? “Usare la piastra indossando i guanti” spiega.

Rispetto alla liberalizzazione degli orari, la Bonomi sottolinea che si tratta di una notizia fondamentale per poter ricominciare a lavorare serenamente: “potremo accogliere anche tutte quelle clienti che dal 18 maggio riprendono a lavorare. Quindi poter usufruire dell’orario flessibile, ci aiuta ad accontentare tutti. Dal 18 maggio, apriremo senza dover dire di no a nessuna cliente” assicura.