Ravenna. Confesercenti su cantiere via Serra: bene lavori ma esercenti non siano ulteriormente penalizzati

È previsto la prossima settimana l’avvio del cantiere in via Renato Serra, che dovrebbe portare alla chiusura del tratto fra via Castel San Pietro e via Pascoli fino a luglio inoltrato, per poi proseguire ulteriormente con restringimenti di carreggiata.

Come Associazioni di Categoria siamo stati coinvolti con un preavviso che come Confesercenti abbiamo giudicato insufficiente, appena qualche giorno prima la data prevista per l’inizio dei lavori e delle conseguenti modifiche alla circolazione, si legge in una nota.

“Con la condivisione del cronoprogramma dei lavori, alcuni timori, specialmente rispetto alla durata del cantiere, sono stati fugati, ma resta ancora incertezza sui migliorativi proposti per mitigare i disagi degli esercenti. Non siamo contrari ai lavori, non lo siamo mai stati, specie se servono ad ottimizzare l’assetto viario e preparare la città a tempi migliori: non possiamo però evidenziare il gravissimo momento di crisi per gli operatori, su cui un cantiere, qualunque esso sia, va ulteriormente a pesare. Per questo chiediamo maggiore attenzione alle proposte che abbiamo inoltrato, che significa anche certezze e garanzie per le attività interessate. Proposte peraltro più che ragionevoli, su cui attendiamo una risposta. Poiché il dialogo e la comprensione delle reciproche esigenze ha sempre caratterizzato i rapporti fra amministrazione comunale e associazioni di categoria, – conclude Confesercenti – chiediamo che le attività commerciali, che animano e rendono vivo il Borgo San Rocco, siano trattate con particolare cura in questo periodo così complicato.”