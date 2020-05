Ravenna. Riparte il cantiere del parco commerciale Teodorico

Con la fine del lockdown, anche il consorzio Ar.Co. Lavori ha ripreso le attività in maniera quasi totale: il 95% dei lavori che coinvolgono le varie consorziate in tutta Italia sono ripartiti, e anche il personale degli uffici centrali ravennati è tornato a lavorare a pieno ritmo, per quanto ancora prevalentemente in modalità smart working.

Fra i più significativi cantieri ripartiti, c’è anche quello ravennate che porterà alla realizzazione del nuovo parco commerciale Teodorico, tra viale Europa e via Canale Molinetto. Si tratta dell’estensione dell’attuale centro commerciale Teodora: su un’area di circa 63 mila metri quadrati, sono previsti edifici commerciali per circa 16 mila metri quadrati. Il parco commerciale – il cui investimento è del valore complessivo di circa 30 milioni – sarà realizzato da una società costituita dal gruppo SVA e Ar.Co. Lavori.

Nelle previsioni originarie, i lavori si sarebbero dovuti concludere entro la fine del 2020. “Con la sosta obbligata dovuta al lockdown ci sarà un po’ di ritardo – conferma il direttore generale di Ar.Co. Lavori, Emiliano Battistini – ma contiamo comunque di chiudere entro febbraio del prossimo anno”.