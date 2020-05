Confcommercio Ravenna: bene la Regione, ora buona ripartenza a tutte le imprese!

“Da lunedì 18 maggio i negozi al dettaglio, le attività commerciali, i bar e i ristoranti, tutto il variegato mondo dei pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, le parrucchiere e i centri estetici sono pronti ad accogliere i clienti in sicurezza, adottando le regole emanate dalla Regione Emilia-Romagna. I Protocolli elaborati dall’Emilia-Romagna e ripresi dalle altre Regioni contengono criteri di buon senso, attuabili e applicabili dalle imprese, certamente meno restrittive di quelle dell’Inail che avrebbero messo in difficoltà il lavoro di molte attività. – si legge in una nota di Confcommercio Ravenna – Certo avremmo preferito avere le indicazioni su come riaprire con un po’ più di anticipo, ma grazie alla lungimiranza della Regione Emilia-Romagna queste regole erano già pronte, scritte grazie alla collaborazione delle Associazioni di categoria che si sono mosse per tempo.”

“Al Presidente Bonaccini, all’Assessore Corsini, a tutta la Giunta e ai Consiglieri regionali, al Prefetto di Ravenna Caterino e alle Forze dell’ordine, al Presidente della Provincia de Pascale, ai Sindaci e collaboratori, a tutto il personale medico e paramedico va il sentito ringraziamento del Comitato di Presidenza di Confcommercio provincia Ravenna per il prezioso lavoro svolto in questi mesi, nel periodo buio di lockdown ed ora in quello della ripartenza. Ora è giunto il momento di restituire alla nostra città quella gioia di vivere, quella convivialità che per quasi tre mesi abbiamo dovuto, per causa di forza maggiore, abbandonare, e che sapremo recuperare in fretta, sempre in sicurezza. Ed è giunto anche il momento per i cittadini ravennati di far sentire la loro vicinanza a tutti i nostri negozi di vicinato: dobbiamo ricordarci che se da un lato il commercio si è sdoppiato in quanto ha chiuso per la salute pubblica, dall’altro è rimasto aperto per la distribuzione dei generi di prima necessità, svolgendo un prezioso servizio alla comunità. Ai nostri imprenditori, a tutti gli imprenditori che con il loro patrimonio di passione, di storie, e competenze ha tenuto duro fino ad ora, Confcommercio provincia Ravenna augura una buona ripartenza” conclude la nota.