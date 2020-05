Cassa di Ravenna Spa si aggiudica la gara per il servizio di Tesoreria della Provincia di Ravenna

La Cassa di Ravenna Spa si è aggiudicata definitivamente la gara per la concessione del servizio di Tesoreria della Provincia di Ravenna, per il quinquennio 2020/2025. La convenzione decorre dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2025.

La Tesoreria della Provincia di Ravenna si aggiunge ad altre importanti Tesorerie svolte da La Cassa, tra cui quelle del Comune di Ravenna e del Comune di Forlì.

In merito all’aggiudicazione della gara per la concessione del servizio di Tesoreria a La Cassa di Ravenna, il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale ha dichiarato: “Un esito positivo, il servizio tesoreria della Provincia di Ravenna, così come quello del Comune, è in buone mani. La Cassa di Ravenna è da sempre un partner serio e affidabile e un riferimento per molte delle istituzioni del territorio”