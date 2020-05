Ravenna. Mercoledì 20 maggio riapre integralmente il mercato di piazza Zaccagnini

Mercoledì 20 il mercato di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini riaprirà in maniera integrale, completo di tutte le merceologie di vendita, e non soltanto di quelle alimentari, secondo la configurazione precedente all’emergenza sanitaria Covid-19. Venerdì 22 riaprirà anche il mercato generale di piazzale Medaglie d’oro, rimasto chiuso per tutto il periodo di blocco.

“E’ stato deciso dall’amministrazione comunale – afferma Massimo Cameliani, assessore alle Attività produttive – alla luce delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza del Governo e della Regione e dopo gli accordi intercorsi con le associazioni di categoria. Siamo molto lieti di poter dare questa notizia e ci stiamo organizzando per tutte le prossime riaperture in modo da garantire ai nostri concittadini una ripartenza sicura, che salvaguardi la salute di tutti e ci consenta di procedere verso la normalità evitando di incorrere in nuove battute d’arresto”.

Per la riapertura del mercato di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini sono stati previsti due ingressi, in entrata e in uscita, da viale Berlinguer e da via Cassino, che saranno, come di consueto, presidiati dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri.

Saranno osservate le prescrizioni previste dalle indicazioni operative del protocollo sulle attività di vendita su area pubblica e riguardanti, tra gli altri, il distanziamento interpersonale e gli accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, l’uso di mascherine e guanti usa e getta da parte di operatori e clienti.

Per questa settimana, osservando gli stessi orari e negli stessi luoghi, restano esclusivamente alimentari gli altri mercati presenti sul territorio del Comune e nel forese, che riapriranno integralmente da lunedì 25 maggio nella loro sede tradizionale.

Di seguito il riepilogo per la settimana dal 18 al 22 maggio

Lunedì 18 maggio: mercato contadino, dalle 15.30 alle 19.30, in via Vicoli all’interno della pista di pattinaggio del parco Strocchi;

Martedì 19: a Mezzano mercato dalle 8 alle 13 nell’area cortilizia della scuola di piazza John Lennon; a Castiglione di Ravenna, dalle 7.30 alle 12.30, nell’area cortilizia – campo sportivo della scuola di via Morini;

Giovedì 20: a Piangipane, dalle 8 alle 13, in piazza XXII giugno; a Sant’Alberto, dalle 8 alle 13, in piazza Amadori; il mercato contadino, dalle 15.30 alle 19.30, in via Vicoli all’interno della pista di pattinaggio del parco Strocchi;

Venerdì 22: a San Pietro in Vincoli, dalle 7.30 alle 13, nell’area cortilizia della scuola di via Castello.