Consegne a domicilio, take away e prenotazione dei tavoli. Progetto Smart Commerce di Confesercenti Ravenna e Tippest

L’emergenza sanitaria in atto ha messo in grave difficoltà il mondo del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi. Ora si avvia la riapertura ma è chiaro che sono cambiate le modalità di approccio al consumo di beni e servizi. Molti pubblici esercizi e più in generale le imprese del settore della somministrazione alimentare si sono organizzate in emergenza per poter lavorare attraverso le consegne a domicilio e con il take away ma restano problemi di carattere pratico legati alla scarsa diffusione di tecnologia e sistemi gestionali di transazione di denaro e prenotazione online.

Fiepet Confesercenti ha deciso di mettere a disposizione degli associati uno strumento di supporto a queste nuove esigenze attraverso un progetto integrato con la tecnologia di Mediatip. Il nuovo sistema si chiama Smart Commerce e fornisce a chiunque voglia attivarlo una gamma completa di servizi che comprende consulenza, assistenza alla tecnologia, pubblicità e marketing e soluzioni organizzative innovative.

“La piattaforma online offre una scheda di presentazione dell’esercizio e dei servizi disponibili con testo, foto e video, che può interagire sia con il sito internet aziendale sia con le pagine presenti nei social network, così come potrà trasformarsi in vero e proprio sito web per tutte le attività che ancora non ne sono provviste. Il sistema è pensato anche per la gestione degli acquisti online e come sistema di pagamento attraverso carta di credito o altri strumenti smart. Inoltre il sistema può raccogliere recensioni automatizzate e certificate che permettono all’esercente di verificare la qualità del proprio servizio ed effettuare le opportune modifiche – spiegano da Confesercenti -. Le proposte gastronomiche di ogni esercizio saranno inserite in automatico anche sui portali locali di Mediatip e su Tippest e visibili agli oltre 300.000 utenti della community romagnola attraverso i social network, le newsletter e tutti i più moderni sistemi di comunicazione via web. Il sistema si abilita in pochi giorni e non necessita di Pos virtuale dal momento che i pagamenti sono effettuati dal cliente sulla piattaforma stessa e poi riconosciuti tramite bonifico bancario nel conto corrente dell’esercente. Il caricamento delle offerte e la gestione del customer care sono servizi centralizzati e gestiti da personale di Mediatip e chi aderisce alla proposta potrà sempre riferirsi a un consulente dedicato”.

Per Chiara Venturi, Coordinatrice Provinciale di Fiepet Confesercenti Ravenna “Stiamo assistendo a cambiamenti importanti nelle abitudini di acquisto. Per questo abbiamo voluto mettere a disposizione uno strumento utile ai nostri associati per supportare la ripresa nel proprio business. Le consegne a domicilio e le vendite per asporto saranno fondamentali anche in futuro e si consolideranno in termini di volumi. Abbiamo trovato in Mediatip un partner affidabile che consegna alle imprese un servizio davvero innovativo. Per i Soci Confesercenti abbiamo condiviso l’attivazione di una conveniente convenzione”.

“Tutti facciamo parte dello stesso ecosistema economico – commenta Luigi Angelini, A.D di Mediatip -, quindi nessuno è immune da questa crisi. Dobbiamo cogliere l’occasione per creare le basi per qualcosa di duraturo. Una buona tecnologia per il domicilio e il take away ci è sembrato un ottimo modo per andare incontro alle esigenze di pubblici esercizi, stabilimenti balneari, commercianti ed artigiani. Poter fornire software, ma anche assistenza e pubblicità dovrebbe davvero aiutarli ad approcciare al meglio il mondo del web. Tutti non vediamo l’ora di tornare alla normalità, ma credo che alcune abitudini resteranno e che l’e-commerce, come le consegne a domicilio debbano far parte di qualsiasi attività che voglia restare sul mercato. I nostri tecnici stanno già lavorando alla seconda versione del sistema che integrerà la possibilità di inserire l’elenco completo dei propri prodotti ed integrarsi ai principali corrieri”.

“I pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari – conclude Venturi – saranno le prime attività che contatteremo come Confesercenti, ma lo stesso strumento può essere utilizzato da qualsiasi attività commerciale e turistica che voglia fare consegne a domicilio, vendite per asporto o effettuare le prenotazioni on line dei tavoli. Oltretutto la piattaforma si potrà integrare con il nostro sito web www.ristorantiravenna.org nel quale già sono presenti, gratuitamente, moltissimi associati”.