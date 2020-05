Ravenna. Riaperto il Mercato Coperto tra distanziamento e nuovi servizi più efficienti

Ha riaperto quest’oggi il Mercato Coperto di Ravenna di Piazza Andrea Costa. L’organizzazione del Mercato è stata rivoluzionata per garantire misure igienico-sanitarie rigorose, percorsi agevoli e il giusto distanziamento tra le persone, insieme a servizi nuovi e più efficienti, per gustare le specialità enogastronomiche del territorio in modo veloce, sereno e protetto. Innovazione, tradizione, sostenibilità, offrendo un importante servizio per la comunità ravennate e per chi vive, lavora e si muove nel centro città” .

Con la riapertura di oggi, il Mercato Coperto offre spesa e servizi anche on line su www.mercatocopertoravenna.it, ed è su Facebook e Instagram, dove saranno costantemente aggiornate le informazioni sui migliori prodotti disponibili, le offerte e i menù, le novità in arrivo.

Nella fase di ripartenza potranno accedere al Mercato circa 60 persone contemporaneamente per la spesa, più gli ospiti del ristorante. L’ingresso sarà solo su Piazza Andrea Costa, mentre il varco di via Ponte Marino servirà da uscita, in modo da evitare che i flussi di clienti si incrocino; l’ingresso servirà per ritirare la spesa o i piatti ordinati in precedenza on line o al telefono, e per accedere senza coda alla Coop per chi si è giù prenotato su all.coop/codacasa. Anche ai prenotati al ristorante, al personale sanitario e della protezione civile disabili e donne incinta va la precedenza. Le persone disabili potranno anche uscire su Piazza Andrea Costa, dove si trova lo scivolo.

Ogni giorno è prevista l’igienizzazione costante dei locali, le superfici, i macchinari e anche le condotte di aerazione e condizionamento. Come indicato dalle normative per i luoghi al chiuso, si potrà accedere al Mercato solo protetti da una mascherina, mentre all’ingresso e all’interno sarà disponibile gel disinfettante per le mani e per i carrellini. Cartelli e segnaletica calpestabile a terra indicheranno le regole di permanenza, gli spazi e le distanze per sostare in sicurezza davanti alle botteghe, e i percorsi interni, presidiati anche dal personale di vigilanza. Le casse sono protette da barriere in plexiglass.

Riviste le regole di accesso dei fornitori e la circolazione delle merci, in modo da ridurre al minimo la presenza di addetti nelle aree comuni, e la dotazione di dispositivi di sicurezza per i lavoratori.