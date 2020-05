Ravenna. Riaperto “integralmente” il mercato via Sighinolfi/piazza Zaccagnini. E i ravennati non sono mancati

A Ravenna, il mercato di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini ha riaperto quest’oggi, mercoledì 20 maggio, in maniera integrale, completo di tutte le merceologie di vendita. Dopo la prima apertura delle scorse settimane, riservata ai prodotti alimentari, quest’oggi in piazza sono tornati abbigliamento e oggettistica per la casa. E tanti ravennati, habitué degli acquisti in piazza, non sono mancati all’appuntamento.

Per la riapertura del mercato di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini sono stati previsti due ingressi, in entrata e in uscita, da viale Berlinguer e da via Cassino, presidiati dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri.

L’apertura ha previsto il rispetto delle prescrizioni operative del protocollo sulle attività di vendita su area pubblica e riguardanti, tra gli altri, il distanziamento interpersonale e gli accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, l’uso di mascherine e guanti usa e getta da parte di operatori e clienti.

Prossimo appuntamento è venerdì 22 quando riaprirà anche il mercato generale di piazzale Medaglie d’oro, rimasto chiuso per tutto il periodo di blocco. Per questa settimana, osservando gli stessi orari e negli stessi luoghi, restano esclusivamente alimentari gli altri mercati presenti sul territorio del Comune e nel forese, che riapriranno integralmente da lunedì 25 maggio nella loro sede tradizionale.